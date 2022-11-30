【收市開Show】港股企穩萬八點 12月會點行？
2022年11月30日 16:57
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市場觀望周三(30日)聯儲局主席鮑威爾講話，隔晚美股個別發展，加上中國11月PMI差過市場預期。港股經過上日急升逾900點後，周三(30日)反覆做好，低開63點後一度跌152點，但午後急升，最多升427點，最終收市報18,597點，升392點，成交2,220億元。即將踏入12月，港股有望穩守萬八關再上？
滙控(00005)以近百億美元出售加拿大業務，料賺逾57億美元，並考慮派一次特別股息或額外的股份回購，大行瑞信料，明年總股息率可能高達13%，今日滙控升2%。不過滙控預期交易2023年底才完成，股息雖吸引，但現階段追入會否太早？
嗶哩嗶哩(09626)上季淨虧損17.1億元人民幣，按年收窄36%，而第三季度日均活躍用戶達9,030萬，按年增加25%，獲多間大行唱好，股價大升16%，股份前景點睇？
車股回勇，市傳內地明年新能源汽車補貼會延續原來五成，燃油車免購置稅則完整延續。吉汽(00175)抽升一成；車股升勢有冇望延續？
市場憧憬內地放寬防疫措施，令原油需求增加，但市傳OPEC+周日會議可能維持產量不變，紐油價曾彈3%。今日三桶油個別發展，油價走勢點預測？幾時先係買入油股嘅時機？
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