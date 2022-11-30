【收市開Show】港股企穩萬八點　12月會點行？

市場觀望周三(30日)聯儲局主席鮑威爾講話，隔晚美股個別發展，加上中國11月PMI差過市場預期。港股經過上日急升逾900點後，周三(30日)反覆做好，低開63點後一度跌152點，但午後急升，最多升427點，最終收市報18,597點，升392點，成交2,220億元。即將踏入12月，港股有望穩守萬八關再上？

市場憧憬內地放寬防疫措施，令原油需求增加，但市傳OPEC+周日會議可能維持產量不變，紐油價曾彈3%。今日三桶油個別發展，油價走勢點預測？幾時先係買入油股嘅時機？

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