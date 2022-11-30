港10月認可機構存款總額跌0.3%　人民幣存款升3.2%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，2022年10月份認可機構的存款總額下跌0.3%。其中港元存款下跌1.4%，外幣存款則上升0.8%，主要反映企業資金流動。由年初截至10月底計，存款總額上升0.4%，港元存款則下跌1.9%。

香港人民幣存款在10月份上升3.2%，於10月底為8,848億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為7,381億元人民幣，而9月份為8,865億元人民幣。

10月份貸款與墊款總額下跌1.2%，由年初截至10月底計則下跌1.9%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)在10月份下跌1.0%，在香港境外使用的貸款下跌1.7%。由於港元存款跌幅較港元貸款跌幅大，港元貸存比率由9月底的90.1%，上升至10月底的90.8%。

10月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌1.3%，與去年同期比較均下跌2.2%。10月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌4.9%，與去年同期比較下跌15.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於10月份均下跌0.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.2%。