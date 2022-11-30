歐冠昇：C-REITs料助港房託發展 市場潛力巨
2022年11月30日 17:21
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歐冠昇
香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇出席活動時表示，在過去十年，本港房地產信託基金(REITs)的總市值及日均交易規模已翻倍，亦有不少世界級的發展商以香港作為基地，其中在港掛牌的領展(00823)更加是亞太區最大型的房託基金，認為REITs市場發展潛力大。隨着內地推出中國房地產投資信託基金(C-REITs)，相信房託市場發展潛力巨大，並可以保持增長。
他提到，香港為融資中心及資產管理中心，並具有優勢，與內地設有互聯互通機制，能接觸內地龐大的資本市場，隨着近月互聯互通機制進一步擴容，將為市場帶來活動及流動性，有助吸引國際投者，重申會把握香港的獨特優勢，提升香港市場的吸引力。
另外，同一場合的香港證監會執行董事蔡鳳儀則表示，將會就REITs收購及其他方面諮詢及建立新法定制度，以促進香港REITs市場的併購活動，相信明年會通過相關措施。
她又指，現在逾230個MPF基金，已在港投資REITs行業，資產總額逾40億港元。今年市況較艱難，香港REITs仍能從二級市場中集資逾110億元。