歐冠昇：C-REITs料助港房託發展　市場潛力巨

他提到，香港為融資中心及資產管理中心，並具有優勢，與內地設有互聯互通機制，能接觸內地龐大的資本市場，隨着近月互聯互通機制進一步擴容，將為市場帶來活動及流動性，有助吸引國際投者，重申會把握香港的獨特優勢，提升香港市場的吸引力。

另外，同一場合的香港證監會執行董事蔡鳳儀則表示，將會就REITs收購及其他方面諮詢及建立新法定制度，以促進香港REITs市場的併購活動，相信明年會通過相關措施。

她又指，現在逾230個MPF基金，已在港投資REITs行業，資產總額逾40億港元。今年市況較艱難，香港REITs仍能從二級市場中集資逾110億元。