港鐵小蠔灣車廠1期項目明招意向　估值最高65.6億

該項目位於港鐵小蠔灣車廠上蓋，毗鄰將興建的港鐵東涌綫小蠔灣站，該站預計於2030年啟用。項目將發展為一個可持續發展的社區，當中包括樓面面積約322,920方呎購物商場。

至於第1期位處於項目的西南面，可建住宅樓面面積約1,245,395方呎，商場面積約67,350方呎，收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單以邀請發展商遞交正式標書。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，項目為為整項大型發展首個推出期數，好處是已設有商業配套，相信是汲取了將軍澳日出康城前期沒有配套的經驗，是次附設商場會增加項目吸引力。

但他續指，作為「開荒牛」，加上鐵路站仍未到位，周邊亦沒有其他配套，預計發展商出價會較保守，每方呎樓面地價料約3,600元，以項目總樓面約1,312,745方呎計算，折合估值約47.3億元。

而綜合市場預期，該項目估值介乎約39.4億至65.6億元，樓面呎價約3,000至5,000元。