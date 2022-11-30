澳門首10個月酒店業場所客房平均入住率跌至37.9%

澳門統計暨普查局資料顯示，今年10月向公眾提供住宿服務的酒店業場所共118間(不包括用作醫學觀察及自我健康管理，下同)，按年增加2間，可提供客房數目上升2.5%至3.7萬間。客房平均入住率按年減少3個百分點至41.8%，其中四星級和二星級酒店的客房平均入住率跌幅較大，分別下跌20及18.6個百分點。

10月份酒店業場所住客按年增加11.3%至49.4萬人次；內地住客(39萬人次)上升15%，本地住客(7萬人次)則下跌11.1%。住客的平均留宿時間減少0.2晚至1.7晚。

2022年1至10月酒店業場所的客房平均入住率按年下跌12個百分點至37.9%，住客減少22.5%至424.8萬人次，平均留宿時間維持在1.8晚。

10月份在本地參團的旅客按年增加3.2倍至3,100人次；而透過旅行社購買交通、住宿及遊覽等外遊服務的本澳居民亦上升65.8%至5,900人次。1至10月的本地參團旅客按年減少24%至2.7萬人次，透過旅行社購買外遊服務的本澳居民亦下跌74.3%至3.4萬人次。