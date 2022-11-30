報告：近9成中小企認為電商平台有助業務增長

電子商貿平台eBay發佈《2022年香港中小企跨境電商業務概況》報告，面對急速轉變的消費者需求，超過一半(53%)的受訪企業表示在疫情期間增加銷售渠道後，仍能保持業務穩定發展。此外，近九成中小企認為電商平台最有效助業務增長，期望電商平台能繼續為他們的業務發展提供更多支持。

網購於疫情期間成為全球的主流消費趨勢，為了捕捉全球電子商貿的新機遇，中小企積極開拓海外市場，40%的受訪企業表示增加了新的銷售渠道，以加強跨境業務發展。當中，大部分受訪企業(94%)表示熟悉電商平台的服務，且有接近九成(88%)正使用電商平台進行銷售的商家同意其為最有效及最成功的銷售渠道。

這些企業開始使用電商平台進行銷售的原因，主要包括這些平台擁有良好的信譽、顧客認知度高，而且覆蓋市場廣等。而在最常用的電商平台服務中，受訪者認為其提供的市場分析、宣傳及廣告方案，以及當地政策與規例指南，最有助他們拓展新市場。

踏入後疫情時代，中小企期望能透過電商平台的優勢，進一步協助他們開拓及維持業務發展。例如他們期望透過電商平台吸引更多客戶並協助他們處理客戶投訴(42%)、助他們將工作流程自動化(39%)，以及透過更完善的產品搜索功能(39%)助他們提升業務增長。