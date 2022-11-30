恒大財富再調整兌付承諾　每人每月兌付由8千降至2千人幣

內媒報道，恒大財富今日(30日)於其官網宣布，自本月起對2021年12月31日發布的兌付方案進行調整，將現行每人每月兌付8,000元人民幣(下同)調整為每人每月兌付2,000元。截至目前，恒大財富已完成14期兌付。

報道指出，2021年9月時，恒大財富出現逾期未能兌付之後，恒大集團董事局主席許家印曾指，要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少。根據當時披露的兌付方案，對已到期部分，可選擇現金兌付方案：到期當月月底兌付10%，剩餘部分每3個月兌付10%。

而對於到期或未到期要求提前兌付部分，可用實物資產抵扣：住宅7.2折、公寓5.4折、商舖與車位4.8折，每個月下旬開啟線上選房，包含認購日起到申請成功那天的收益。但前提是抵押價格不得低於當地備案價下限，否者以後者為準；第三種兌付方式是沖抵購房尾款：9月12日24點前已認購任意恒大房子但尚未付清尾款的，可用理財額度抵扣本人或他人的購房尾款。

惟三個月後，由於恒大財富投資的項目資金回籠不理想，原兌付方案難以實施。根據新的兌付方案，兌付方案遵循「先本後息」的兌付原則。本金按照「充提差」方式確認——投資人自2018年4月1日起投資恒大財富的投資款項總額減去已兌付金額(含收益)。已按原方案部分完成現金分期兌付、實物資產兌付及沖抵購房尾款兌付的，所兌付金額均視為投資產品本金的兌付。在2021年12月和2022年1月和2月的兌付方案中，恒大財富稱，每月向每位投資人兌付本金0.8萬元。剩餘本金低於2.4萬元的以剩餘本金兌付完為止。