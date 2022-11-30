IMF及WTO齊警告　去全球化損經濟

國際貨幣基金組織(IMF)和世界貿易組織(WTO)雙雙警告，去全球化、東西方加速分化將對全球經濟造成極大損害。IMF總裁格奧爾基耶娃稱，在新冠肺炎疫情大流行和俄烏戰爭兩者夾擊下，全球化受到第二次世界大戰以來最大的挑戰，她呼籲「不要將洗澡水和嬰兒一起倒掉，不要將增加我們福祉的貿易消滅掉。」

世界GDP恐拖低5%

WTO總幹事伊維拉響應她的話，表示如果全球經濟分成兩個貿易集團，長遠將會拖低世界的生產總值(GDP)5%，「由貿易中退下變成保護主義，將使我們更難解決現有的問題」。她強調，保護主義、脫鈎、分裂或碎片化俱是非常有破壞力，而且代價高昂。對發展中國家和新興市場的打擊尤甚，這些國家的GDP或會以雙位數去收縮。

伊維拉呼籲，以明智的方式分散製造業，並警告不要過分依賴「友岸外包」，即與同盟國建立供應鏈，將經濟問題政治化。

日工業生產續倒退

兩大經濟體美國和中國的經濟增長已見減慢，歐盟中一半的國家預料明年或會陷入衰退。亞洲區方面，全球第三大經濟體日本，10月份工業生產指數速報值按月下滑2.6%至95.9，連續兩個月呈現下滑，表現遜市場預期。經濟產業省解釋，主因需求減少，導致生產用機械工業、電子零件或元件工業生產下滑。

南韓亦公布，經季節調整後，10月份工業生產按月下跌3.5%，創下2020年5月以來最大跌幅；按年亦跌1.1%，跌幅差過市場預期。