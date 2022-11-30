城市花園三房7年僅升值12萬　九龍麗晶呎價險守1萬

港島大型屋苑成交價持續下跌，北角城市花園有三房單位，剛以1,112萬元沽出，貼近2015年價位，約7年帳面僅升值12萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達透露，北角城市花園11月錄得首宗買賣，單位為3座低層H室，實用面積約792方呎，三房間隔，望內園景及海景，以1,112萬元易手，呎價約14,040元，新買家屬於用家，原業主於2015年以1,100萬元買入，持貨約7年帳面僅賺12萬元。

●美聯李振榮稱，西灣河嘉亨灣3座極高層C室，實用面積約947方呎，套三房連工人房間隔，屬屋苑則王，擁全海景，以3,000萬元成交，呎價約31,679元，創同類型單位呎價新高。

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九龍區

●利嘉閣甘尚德表示，奧運站維港灣5座低層A室，實用面積約692方呎，套三房連儲物室間隔，原業主最初叫價約1,150萬元放盤，獲買家洽購，雙方議價後累減約50萬元，以1,100萬元易手，呎價約15,896元，新買家屬家庭換樓客。

●利嘉閣鮑允中稱，九龍灣居屋麗晶花園11座高層C室，實用面積約407方呎，兩房間隔，望山景，屬遺產物業，放盤4日，減價20萬元，已補價自由市場售430萬元，呎價約10,565元。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑G座高層13室，實用面積約530方呎，兩房間隔，未補價第二市場去年9月放盤叫價568萬元，近日調整至470萬元，獲區外白居二以385萬元承接，累減183萬元，減幅達約32%，呎價約7,264元。

●美聯梁傑表示，將軍澳日出康城11月錄約60宗二手買賣，按月增約兩成，領都11座高層B室，實用面積約1,005方呎，四房間隔，獲三組客爭購，最終獲外籍專才以1,040萬元購入，呎價約10,348元，並先辣招稅達312萬元，待居住滿7年後料退回。

●中原柯勇稱，將軍澳11月暫錄約242宗二手買賣，其中將軍澳廣場錄6宗，包括5座高層H室，實用面積約476方呎，兩房間隔，最新以788萬元成交，呎價約16,555元。

●利嘉閣羅志雄指，將軍澳維景灣畔10座中層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望市景，原業主屬退休人士，打算沽樓套現，早前開價約760萬元放盤，議價後以約743.8萬元易手，累減16.2萬元，呎價約15,368元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城11月暫錄約10宗買賣，最新錄K座中層7室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價約580萬元，雙方議價後以545萬元易手，呎價約13,868元，累減35萬元，新買家為上車客。

●中原陳鴻霆透露，受惠新一期白居二買家入市帶動，馬鞍山11月暫錄約76宗二手買賣，當中約30宗為居屋，當中嵐岸6座中層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，放盤時開價約720萬元，議價後減價37萬元，以683萬元易手，呎價約13,340元。

●利嘉閣彭嘉豪指，馬鞍山新港城K座中層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，成交價545萬元，比屋苑同類單位近期市價低約50萬元，呎價約15,014元，原單位業主2010年以約220.8萬元購入，持貨約12年帳面獲利約324.2萬元，物業升值約1.5倍。

●中原黎宗文表示，沙田第一城11月錄約23宗買賣，較上月回落約三成多，屋苑34座中層C室，實用面積約707方呎，套三房間隔，5月放盤時叫價約1,138萬元，日前議價後以933萬元易手，呎價約13,197元，累減205萬元，新買家為用家。

●中原侯惠良稱，沙田及大圍區11月錄約82宗二手買賣，沙田居屋愉翠苑佔約12宗，包括J座中層6室三房戶，實用面積約650方呎，屬遺產物業，9月開價約670萬元，減至590萬元，未補價第二市場價終售573.8萬元，呎價約8,828元，新買家為白居二。

●中原楊頌堯表示，大埔公屋富善邨善景樓中層14室，實用面積約381方呎，7月未補價第二市場放盤開價約260萬元，日前議價後售190萬元，呎價約4,987元，新買家為白居二，見單位可望海景，購入自用。

●中原霍栢雄表示，大埔翡翠花園44座高層複式戶，實用面積約1,316方呎，開價約1860萬元，議價後連車位以1,648萬元易手，呎價約12,523元，累減212萬元，新買家為外區用家。

●美聯曹錦輝指，元朗公屋朗屏邨賀屏樓高層18室，實用面積約355方呎，兩房間隔，新買家為公屋綠表客，即買即住，議價10萬元，未補價第二市場以208萬元成交，呎價約5,859元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天盛苑A座高層3室，實用面積約594方呎，三房間隔，日前獲區內綠表客有意置業，近年密密出動睇樓，考慮到熟悉該區環境，而且屋苑鄰近家人，未補價第二市場以460萬元購入，呎價約7,744元。

●祥益稱，天水圍居屋天盛苑O座中層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，外區白居二中籤者，見單位有裝修，加上經議價後，原業主再輕減5萬元，決定在未補價第二市場以450萬元即睇即買，呎價約6,923元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑K座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，減價12萬元，獲區內白居二以458萬元購入，呎價約7,046元。

●中原余仲平指，荃灣區11月錄約92宗二手買賣，較上月82宗增逾一成，屋苑6座高層A室，實用面積約647方呎，套三房間隔，今年5月開價1,020萬元，累減182萬元，以838萬元沽出，呎價約12,952元，較同類型單位今年樓價高位跌約18%。

●中原黃俊傑表示，青衣區11月錄19宗未補價居屋及公屋成交，佔全區總成交量約35%，包括長安邨安洋樓高層10室，實用面積約443方呎，兩房間隔，叫價238萬元放盤兩日，獲白居二上車客即睇即以228萬元購入，呎價約5,147元。

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