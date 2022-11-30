【另闢蹊徑】華組聯盟深耕新晶片架構　勢破美國制裁？

中科院牽頭的北京開源芯片研究院(官方簡稱為「開芯院」)於今年初成立，其目的正是為了研發國產晶片知識產權。據了解，開芯院的研發項目，都是基於由美國加州大學柏克萊分校創建的RISC-V開源指令集架構，具體項目包括中央處理器(CPU)「香山」晶片。

目前而言，全球高性能CPU晶片的研發主要由兩大指令集架構平分天下，一是由英特爾(Intel)推出的「x86」架構，另外一款則為Arm擁有專利的「Arm」架構。英特爾本來就是一家美國公司；而Arm的總部位英國，而且是由美國盟友日本的財團軟銀持有。

有別於x86及Arm的專利由私人公司持有，RISC-V屬於開源結構，即專利不屬於任何一方，意味着任何人都能夠使用。就算內地業界人士曾評論它會令晶片研發周期長一些，理論上而言，可以減少受美國政府干擾的風險。外媒引述一位中國官員指，將資源集中在RISC-V晶片設計上的努力，能夠讓國產晶片「走上正軌道」，又謂「在美國不斷升級的出口管制下，我們需要做最壞的打算」。

更重要的是，負責推動及維繫RISC-V發展的RISC-V基金會，於2019年時已把總部從美國遷至瑞士，強化了其地緣政治中立的地位。而中國科技巨頭如阿里巴巴、字節跳動等，實際上早於開芯院成立之前，已經安排團隊利用RISC-V架構開發高性能晶片，涉及人工智能(AI)及數據中心等。

阿里旗下的晶片業務部門平頭哥半導體據報不少人來自華為海思半導體，其一位高級工程師向外媒指，公司希望能夠開發RISC-V晶片，以取代目前最先進產品中現存的Arm晶片。然而，受累於阿里的業績增長放緩，平頭哥能獲得的資金亦受到限制，或拖慢研發進程。

市場研究機構Semico Research預測，未來RISC-V的市場佔有率將急速增長，料到2027年將佔全球電腦CPU市場銷售額的6.87億美元，即市佔率由目前的1%大增至16%。該機構指，RISC-V最初只是一款新產品，然後成為了Arm的替代品，目前已經是Arm的勁敵。RISC-V基金會曾盛讚阿里的貢獻。