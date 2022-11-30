新盤UPDATES：油塘項目落實周日首推128伙

市況淡靜無礙發展商推盤信心，油塘朗譽成為12月首個推售的全新盤，落實周日(4日)首輪銷售首張價單全數128伙。至於港島區亦有豪宅項目部署明年首季發售，洋房最大面積超過7,000方呎。

●油塘朗譽落實周日推售首張價單全數128伙

據銷售安排資料，項目將於周六(3日)截收認購登記。項目上周五(25日)公布首張價單，包括17伙開放式戶、41伙一房戶、67伙兩房戶及3伙三房戶，折實售價介乎413.95萬至1,338.68萬港元，呎價由15,860至19,484元，折實平均呎價約17,938元。

●油塘朗譽住客會所曝光 面積逾3萬方呎

而項目住客會所「Club@Chill1」亦於周三(30日)曝光，提供室內及室外共15項多元化設施，戶外設施包括中庭園林及戶外泳池，室內設有健身室、宴會廳等設施。另外，項目同時引入兩項源自歐洲的體感互動遊戲，結合運動與遊戲元素。

朗譽將設有面積約56,400方呎的基座商場，住客會所設於項目基座5樓，會所連5樓園林綠化面積逾30,600方呎。

●建灝赤柱ONE STANLEY明年首季推出 最大洋房逾7千方呎

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY最快於2023年首季推出市場，項目建有11座4層高臨海分層住宅物業，提供50個單位，以及32幢獨立洋房，當中，逾八成戶型實用面積大於1,800方呎，而最大洋房實用面積逾7,000方呎。

該公司投資及銷售部董事鄭智榮表示，該項目提供全特色分層住宅單位，當中以四房及五房戶為主，該類單位實用面積逾1,800至逾3,300方呎，大部分附設實用面積逾410至逾960方呎的私人花園或實用面積逾820至逾1,470方呎的天台。單位包括花園複式戶、天台複式戶、花園平層戶及天台平層戶等。

他補充，項目的海景獨立洋房實用面積由逾2,700至逾7,000方呎，包括四房至六房單位，每幢樓高4層，包括地下低層，戶戶向海，並設有私人專屬升降機、私人花園及天台，部分更設有私人游泳池。該盤亦提供高達8.1萬方呎綠化面積，佔地盤面積約30%。

ONE STANLEY地盤面積約27.23萬方呎，建築面積約22.6萬方呎，地積比率只約0.83倍，屬低密度豪宅設計。同時，全盤共設有155個私家車位，全數將配有電動車充電供應。

●華懋何文田瑜一待全數3期獲批預售 再決定推售時間

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，旗下分3期發展的何文田站發展項目瑜一，其中第1A期早前已取得預售樓花同意書。但目前市況較為緩慢，沒有急於推盤的需要，會等待第1B及1C期獲批預售後，再決定推售時間。

展望樓市發展，他估計，利息有機會於明年第二季見頂回落，市況走勢要視乎經濟復甦及利率走勢。現時經濟環境與當年政府推出樓市辣招時經已不同，認為值得檢討及放寬有關措施。