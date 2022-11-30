太古城再價崩三房3年蝕240萬！偉華細兩房4年冧逾2成

二手樓價「插水」，各區業主恐樓價跌勢持續，紛紛以蝕本價加速離場。指標藍籌屋苑鰂魚涌太古城，半年內連錄至少6單損手買賣，屬近年未見，近期有一間套三房單位以1,540萬元轉手，約3年帳蝕約240萬元。新界上車盤偉華中心兩房戶，樓價更在短短約4年間帳面貶值約22%。

美聯范浩軒表示，上述為太古城銀星閣高層D室，實用面積約749方呎，近期叫價減至約1,590萬元，再減50萬元，獲外區換樓用家購入，呎價約20,561元。原業主於2019年7月以約1,780萬元購入，物業帳面貶值約13%。

同屋苑周三單日再錄兩宗買賣。中原趙鴻運指，屋苑海星閣低層三房單位，實用面積約662方呎，5月初叫價1,430萬元放盤，累減470萬元，剛售960萬元，呎價約14,502元。樓價回落，太古城交投回升，11月錄約28宗買賣。

港島二手樓近日成交價進一步跌回2015年價位。該行林志達透露，北角城市花園3座低層H室，實用面積約792方呎，三房間隔，望內園景及海景，售價1,112萬元，呎價約14,040元，原業主約7年前買入，期內帳面僅賺12萬元。成交料蝕使費。

美聯江雲龍表示，同區單幢樓維峯高層B室，實用面積約280方呎，近期叫價已回落至約730萬元，同區租樓多年買家，議價後終以約700萬元購入，呎價約25,000元。單位約7年多帳面僅升值約8.9萬元，反映樓價已重返2015年水平。

此外，新界細價樓蝕幅更為明顯。中原陳敬天指，偉華中心3座低層A室，實用面積約358方呎，今年2月放盤開價約600萬元，累減192萬元，上車客終以408萬元承接，回到2016年價位，呎價約11,397元，原業主於2018年以524萬元入，帳面虧損約116萬元。

將軍澳屋苑再增二手蝕讓個案。香港置業傅志煌稱，維景灣畔3座高層C室，實用面積約399方呎，一房間隔，以650萬元放盤約8個月，減價至約601萬元成交，樓價險守600萬元，呎價約15,063元。原業主於2018年3月以約665萬元購入，約4年帳面蝕64萬元。