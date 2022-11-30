美股個別發展　小鵬汽車飆逾兩成

美國就業數據奇差，俗稱「小非農」的ADP私人就業職位增長遠遜預期，惟經濟增速卻好過預期。美股周三早段好淡爭持，道指跌35點，報33,816點；標指報3,957點，暫時持平；以科技股為主的納指升27點，報11,011點。

恒指夜期報18,805點，升188點，高水208點。納斯達克金龍中國指數漲幅擴大至逾6%，成分股小鵬汽車維持超過21%的漲幅，聲網、理想汽車、蔚來汽車均漲逾13%。

市場靜待聯儲局主席鮑威爾發表講話之際，周三公布的美國11月ADP私人就業職位新增12.7萬個，遠少過市場預期的20萬個，反映勞動力市場正在急劇惡化，與近期美國科網行業頻頻傳出的裁員消息互相呼應。

另外，美國10月商品貿易逆差為990億美元，按月增68億美元；不過，第三季度國內生產總值(GDP)修正值為增長2.9%，較初值上調了0.3個百分點。

不過，據稱計劃裁員過萬人的電商「一哥」亞馬遜，最近卻又突然傳出增聘人手的消息。外媒報道指，今次增兵僅限於亞馬遜旗下雲計算部門AWS，因為該業務仍錄得增長。AWS銷售及營銷高級副總裁Matt Garman透露，預期明年部門人手仍會錄得增長；又謂會繼續增建更多數據中心。亞馬遜股價跌0.8%。

至於近日也傳出炒人的華爾街大行，似乎也未有太大的營運壓力，裁員更多是為了提升業務效率。花旗機構客戶部門主席Leon Kalvaria表示，雖然該行與一些同業開始小規模裁員，但花旗的投行部門人力支出也在增長當中，暗示裁員單純是優勝劣汰。他又表示，市場仍有巨大增長空間，可供投資的領域很多。花旗股價跌1.75%。

短租民宿平台Airbnb宣布，將與一些公寓業主及物業管理公司合作，提供全新的功能，容許這些指定公寓的租戶在平台上短暫轉租其物業。新服務初步於25個城市推出、涉175棟公寓，業主可獲得額外20%分佣。Airbnb股價升1.65%。