東方日報B1：股匯債3殺　外匯基金季蝕千億

加息陰霾下，全球金融市場一瀉如注，上演股、匯、債「3殺」，拖累外匯基金今年第三季錄投資虧損1,001億元，為繼2020年首季蝕1,120億元後最差季度表現，首3季累計更高達2,655億元，觀乎2008年也不過是虧損750億元，本季要賺1,900億元去避免衰過金融海嘯的下場，着實不易。金融管理局總裁余偉文稱，外匯基金本季表現有望改善，惟來年的投資環境仍不好過。

上季美國聯儲局繼續高速加息，強美元及孳息率抽高蹂躪全球，拖累表現足以影響庫房收入的外匯基金，錄得外匯及債券投資分別勁蝕308億元及228億元；香港股票則蝕273億元，其他股票蝕192億元。首3季累計，港股蝕358億元，其他股票蝕924億元，債券及外匯分別蝕787億元及436億元。

金管局副總裁李達志表示，今年投資環境十分困難，首3季不同資產類別的價格均大幅下跌，數十年來首次股、匯、債均錄虧損，形容基本上是「無險可避」。不過，相對於市場上大部分混合基金超過20%以上的虧損，投資回報約負6%的外匯基金表現較為理想。

余偉文則指，有別於過去各類資產類別能起互補作用，現時只能加強投資組合的防禦性；近期市場憧憬聯儲局減慢其加息步伐，第四季環球市場有所反彈，令第四季損失有所減少，但承認全年外匯基金難免錄得虧損。他直言，來年投資環境甚具挑戰性，預期高息環境會維持一段時間，料市場持續緊縮，並會持續波動。

外媒調查則顯示，在全球17大股市指數中，市場普遍預測至2023年底的回報率僅有單位數，不足以追回今年的損失。調查指，大多數分析師亦下調未來12個月環球經濟預測，更有70%的人認為當前經濟低迷的時間會持續多起碼3個月。摩根大通不排除股市本月會再抽高一些，惟明年增長真的不容樂觀，尤其是如果央行貨幣政策仍收緊。瑞信建議選股還是看盈利穩定、槓桿率和議價能力較高的公司。

對於日前有金融大鱷高調唱淡港元，聲言要狙擊聯繫匯率，余偉文強調，現時本港外匯儲備達4,000多億美元，為貨幣基礎的1.7倍，乃聯匯的強大後盾，金管局有資源、有信心及決心捍衞聯匯，保障港元穩定。市場上不時有人發表沽空港元的言論，可能出於對制度的不認識，刻意回應傳聞只會適得其反，當局亦有機制監察市場沽空港元。他重申，聯匯是本港經濟的基石，強調現時無意、亦無計劃將港元與美元脫鈎。

另外，金管局上月初舉行為期3日「國際金融領袖投資峰會」，余透露，總開支約1,400萬元，包括場地、媒體製作及其他開支。他希望明年繼續舉辦峰會，同時計劃在港舉辦央行間會議，讓不同央行及監管者來港了解香港情況，又說已知有不少大型金融機構將於明年1至2月將其旗艦會議帶回香港，希望陸續有來。

外匯基金今年虧損少於大市，有立法會議員關注能否成為強積金產品予市民投資。余偉文稱，外匯基金的投資目標為保障本港金融體系，運作極其保守，不能視為一般投資產品。