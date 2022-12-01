渣打估人行明年擴大人民幣波幅區間

一至六個月的人民幣匯率引伸波幅創新高之際，隨着人民幣11月反彈超過2%，市場猜測中國人民銀行會擴大人民幣每日距離中間價的上下波幅限制，渣打銀行不排除明年有機會成事。

所謂引伸波幅可以理解成市場對某種資產波動程度之預期，9個月及12個月的人民幣引伸波幅亦升至2015年8月11日「小匯改」以來的新高。不僅是美元兌人民幣，據外媒統計，日圓、英鎊、歐元及澳元兌美元的引伸波幅周三(30日)都顯著高於10年平均值，反映投資者在美國聯儲局本月很可能調低加息幅度的情況下，匯市會再掀波瀾。亦有分析指，市場流動性減少亦使匯價波動性下降的機會不大。

事實上，以人行不厭其煩強調「堅定不移深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性」、「堅持市場在人民幣匯率形成中起決定性作用」，外界開始揣測人行何時擴大人民幣的波幅上限，就像越南10月中旬便因應美元強勢，把越南盾每日交易波幅限制上下3%擴大至5%。

人幣兌每美元11月漲2.1%

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，人行有機會在明年把每日交易波幅區間由2%，擴大至3%，容許匯率有較大波動。英媒引述消息人士指，過去幾年當局也想過擴大該波幅，向市場傳遞執行市場化改革的決心。

人民幣兌每美元(下同)中間價周三設於7.1769，按日升220點子，在岸人民幣收報7.1419，11月份累漲2.19%，一改10月份累跌2.81%、連挫8個月的頹勢。離岸人民幣曾跌至7.162，其後高見7.1361，以此高位計算11月漲2.8%。

不過，獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，內地疫情防控嚴格，經濟前景令人憂心，抵銷了美匯轉弱的利好因素，預期人民幣匯價在12月會維持爭持格局，於7.1至7.3上落。綜合經濟學家分析，擴大波幅限制並非當務之急，首要條件是美國停止加息。

中國經濟的預期乃人民幣走勢的根本，惟遭歐美踢出國際金融系統的俄羅斯已把它視作「新美元」，莫斯科交易所的人民幣兌盧布日均交易量10月份飆至90億元人民幣，全月累計為2月俄國揮師烏克蘭時的80倍，於該所外匯交易的份額亦從年頭不足1%，飆到40至45%，反觀美元兌盧布就由80%以上挫至40%左右。有廣東廠家眼見出口至俄國可以收人民幣，打算在俄國投資庫儲設施，期望俄國生意額明年能佔整體15至20%。

另外，10月份本港人民幣存款增加3.2%，達8,848億人民幣，跨境貿易結算的人民幣匯款總額為7,381億元人民幣，按月跌逾16%。