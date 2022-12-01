【東方產評】外匯基金錄巨虧　優化投資訂新規

今年來美國進入加息周期下，美元獨強，投資若未能切合這大勢，便落得滿盤皆輸。金管局昨天證實，外匯基金首3季累計投資虧損高達2,655億元，雖然以相當於6%的負回報率計，對比同期股匯普遍現雙位數字的幅度為細，但投資蝕錢表現就是不理想。有心理準備，大國博弈下，投資環境只會愈來愈複雜多變，得在保障港元聯繫匯率穩定的同時，設法優化儲備結構，加以善用，以更有效支持香港經濟發展。

香港擁外匯基金總資產逾4萬億元，目前在貨幣部分方面，已有足夠外匯和貨幣儲備支援港元匯率，即使有突發情況，也有祖國作為強大後盾，另一部分被稱為「自由外匯」，則透過投資增值。可今年以來全球股匯債三殺，打破「股債互補」的傳統投資智慧，外匯基金9個月輸掉2,655億元，相等於本年度政府總開支預算的32%，難免叫香港人「肉痛」，與其投資大環境兇險，艱難操作也如「泥牛入海」的話，倒不如反思如何優化儲備結構，在維護金融穩定的大前提，用在支持香港的基建及經濟發展等能讓港人切身受惠的地方。

事實上，過去一段長時間，全球在低息環境和銀根寬鬆下，流動性氾濫促使資產價格飆升，投資處於「錢搵錢」的大時代。可隨着美國貨幣政策由寬轉緊，利率重納上升周期，加上大國博弈走上不歸路，去美元化已形成一股新趨勢，美國以金融制裁作反彈，大大增加美元與美債等資產的風險，側重在股匯債等金融投資，飽受風險之餘，又錄得負回報，做法值得反思。

基於流動性的考慮，全面減持美元與美債是不切實際，但在滿足了穩定匯率的需要下，其餘部分如何優化，例如為金融投資、基建及戰略產業投資制訂投資比例，確是可行的做法。國際上，這方面亦不乏成功例子，新加坡主權基金淡馬錫正是一例。

過去香港經濟結構單一，非金融即地產。如今港府取態是要增加住宅供應，樓價不可能重現過去的癲升場面，意味過去政府財政長期依賴土地收入，以高地價支持經濟發展的思維亦有所改變，得把握時間，善用財政資源投入戰略產業等提升經濟競爭力的投資，才能應付長遠財政開支。

早前施政報告宣布成立「香港投資管理有限公司」，將今年新成立的300億元「共同投資基金」、原歸「未來基金」旗下的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」統一管理，匯聚資源投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展，大概就是這方面的一個新嘗試，目前尚須觀察成立的管理班子和投資原則等，畢竟若用官僚式的行政思維，實難以掌握新興戰略產業的發展步伐。

投資輸錢總不難找藉口開脫，傷的是香港人的「荷包」，更何況未來世界搵錢只會愈來愈艱難，別小覷保本生財的難度，得設法管理好這個香港人的儲備，確保經濟可持續發展，讓市民與外界對香港前景保持信心，才是外匯基金的根本。