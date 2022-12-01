新白居二入市無阻公居屋跌勢　天頌苑兩房料蝕讓沽

新一批白居二入市帶動下，未補價第二市場旺量不旺價。天水圍居屋11月錄約50宗買賣，按月增約1.5倍，其中，天頌苑兩房僅售378萬元，貼近2019年初價位，料需蝕使費離場。

中原林金葆表示，上述單位為G座高層7室，實用面積約506方呎，7月開價380萬元，白居二上車客睇樓兩日，獲減價兩萬元即入市，呎價約7,470元。原業主於2019年1月以370萬元購入，帳面僅賺8萬元。

居二業主劈價吸客。該行侯惠良稱，沙田居屋愉翠苑11月錄約12宗成交，其中，J座中層6室三房戶，實用面積約650方呎，屬遺產物業，於9月放盤，累劈約14%，獲白居二客以573.8萬元購入，呎價約8,828元。中原陳鴻霆透露，鄰近馬鞍山區上月亦錄約30宗居屋二手買賣，佔全區整體總成交量近40%。

該行黃俊傑又指，青衣區11月亦錄約19宗第二市場居屋及公屋買賣，包括公屋長安邨安洋樓高層10室兩房戶，實用面積約443方呎，放盤兩日，獲白居二上車客即睇即以228萬元購入，呎價約5,147元。

個別公屋做價更跌穿「兩球」。中原楊頌堯表示，大埔富善邨善景樓中層14室，實用面積約381方呎，望海景，7月第二市場開價約260萬元，減價至190萬元售，呎價約4,987元，新買家都為白居二客。