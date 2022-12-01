鄧建初：兩大魔咒力壓恒指　知所進退以保勝算

早前初哥曾在此欄講過，香港正處於「金融戰爭」之風眼，從近期金融市場異常動盪的表現來看，證明初哥所言非虛。普羅股民最關心的股票市場，反覆不定，令人無所適從，完全失去方向感，不只是「難為牛熊定分界」，更是如墮五里霧中。

上周有報道著名對沖基金打賭港元脫鈎，與當年金融大鱷狙擊港元及沽空港股的故事何其相似，目的只有一個，就是想借助其威名，唯恐天下不亂。其心可誅，其行可鄙，不但在別人傷口灑鹽，更是嗜血成癖。上下其手大賺一筆，損人以利己，反映金融市場內，沒有仁義道德，只有掠奪殺戮。

1992年金融大鱷索羅斯成功狙擊英鎊，英鎊滙率狂跌，英國央行提高利率至15%及政府動用269億美元以捍衛英鎊，可惜未能奏效，英國政府終於在「黑色星期三」被迫退出歐洲匯率體系。經一事、長一智，回想當年情景，初哥忽然有一想法，一個投機者可以戰勝龐大國家，而且是有豐富金融知識及歷史的國家，真是匪夷所思。世人往往相信一些神化了的故事，這敏感的話題，初哥在此不敢多說，聰明的讀者應該心領神會，明白箇中底蘊。

近期港股在恒指14,597谷底回升，得力於北水流入，大量吸納股王騰訊及一眾科技股，終於進行大反彈，升至18,414點受壓於100天平均線附近，無功而還。當中原因應與騰訊大股東南非Naspers公布早前繼續減持行動有關，湊巧的是，股神巴菲特亦公布持續減持中國「電動車之王」比亞迪汽車股份，雙重打擊之下，港股上周表現和美股再次背道而馳。上周五騰訊裂口低開，與比亞迪汽車同告下跌，大跌時有人博反彈，趁低吸納，但兩股沉痾難起，拖累恒指全周計仍下跌418點，表現令人失望。

南非基金沽售騰訊的行動，還早過股神拋售比亞迪，而其所持的股值遠大於後者。如果言行一致，真的要沽清大約萬億元騰訊股份的話，騰訊未來只會有反彈而沒有真正升幅。買入騰訊博反彈，效果應是事倍功半。現時看來，騰訊300元是重要阻力點，比亞迪應是在200元，所以股民不宜對此兩股存有幻想，轉投其他股票博反彈算了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)