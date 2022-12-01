陳蓓敏：港股連升3日　仲有力再上？

全球新冠疫情尚未離我們遠去，各國積極尋求方法，望能走出經濟困局。可惜民眾受壓已久，再加上通脹猛苛，不同類型工業階層，皆見罷工處處。近有加拿大中、小公校職員罷課，南韓有貨車司機和地鐵職工，進行罷工。各國政府面對類似行動，皆以罰款，圖以應對，難安民心。美國公布11月份消費者信心指數傾向樂觀，再加上聖誕節臨近，有助推動消費氣氛。

內地公布11月官方製造業採購經理指數(PMI)跌至48，低於預期49。再加上國內疫情嚴控，引發個別地區混亂，令投資者預期政府會有積極措施應對。廣州有部分地區解除管控措施，烏魯木齊全市公車和的士可跨區縣通行。國家衛健委以快封快解，以應群眾訴求。國內股市靠穩。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有滙豐。)