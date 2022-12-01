陳蓓敏：港股連升3日 仲有力再上？
2022年12月01日 07:00
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全球新冠疫情尚未離我們遠去，各國積極尋求方法，望能走出經濟困局。可惜民眾受壓已久，再加上通脹猛苛，不同類型工業階層，皆見罷工處處。近有加拿大中、小公校職員罷課，南韓有貨車司機和地鐵職工，進行罷工。各國政府面對類似行動，皆以罰款，圖以應對，難安民心。美國公布11月份消費者信心指數傾向樂觀，再加上聖誕節臨近，有助推動消費氣氛。
內地公布11月官方製造業採購經理指數(PMI)跌至48，低於預期49。再加上國內疫情嚴控，引發個別地區混亂，令投資者預期政府會有積極措施應對。廣州有部分地區解除管控措施，烏魯木齊全市公車和的士可跨區縣通行。國家衛健委以快封快解，以應群眾訴求。國內股市靠穩。
滙控(00005)以現金101億美元，出售加拿大業務，予加拿大皇家銀行，交易料於明年底完成。董事會提及會考慮以派發一次性股息或額外股份回購，作交易利潤退還股東。短線有助刺激股價和氣氛，長線需留意管理層在區域發展業務重點布局。過往數年業務表現，有目共睹，令股東不滿。港股周內三日連升逾1,700點，傳統藍籌紛紛發力向上。科技指數上探百天線於3,825點，成交量見增加，後市有望試闖4,000至4,200區域。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有滙豐。)