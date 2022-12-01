道指升737點　比特幣升逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數回落，報105.87；港匯見7.8039；離岸人民幣(CNH)報7.0381；美元兌日圓處137.3；歐元報1.0426，英鎊報1.2079。金價處1,772.05美元。布油報86.66美元，紐油報80.54美元。比特幣升4.6%，報1.71萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水590點。

●道指收報34,589點，升737點或2.18%；標指收報4,080點，升122點或3.09%；納指收報11,468點，升484點或4.41%。總結11月，道指及標指累計升逾5%，納指升逾4%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報18,862點，升264點。

●即月恒生指數夜期收報19,012點，升395點，高水415點，成交32,095張。

●紐約期油收報每桶80.55美元，升2.35美元或3%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.43美元，升2.4美元或2.89%。

●紐約期金收報每安士1,759.9美元，跌3.8美元或0.22%。

●英國富時100指數收報7,573點，升61點或0.81%；德國DAX指數收報14,397點，升41點或0.29%；法國CAC指數收報6,738點，升69點或1.04%。

●美國第三季GDP增長上修至2.9%。

●美國11月「小非農」ADP私人職位增12.7萬，遠遜預期。

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