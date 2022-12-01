郭家耀：12月港股升勢可持續　滙豐50元有阻力

安里資產管理董事總經理郭家耀稱，聯儲局主席鮑威爾周三(11月30日)的演說暗示，最快12月減慢加息步伐，隔晚美股急升，可見市場相當受落。郭相信，此舉對環球股市資金成本下降，有正面幫助。另外，市場憧憬內地解封進一步加快，最近港股有持續上升趨勢，恒指衝上19,000點以上的水平，惟短期內可能出現整固，但12月整體表現應可維持，主要阻力位為兩萬點關。