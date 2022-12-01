郭家耀：12月港股升勢可持續 滙豐50元有阻力
2022年12月01日 10:17
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安里資產管理董事總經理郭家耀
安里資產管理董事總經理郭家耀稱，聯儲局主席鮑威爾周三(11月30日)的演說暗示，最快12月減慢加息步伐，隔晚美股急升，可見市場相當受落。郭相信，此舉對環球股市資金成本下降，有正面幫助。另外，市場憧憬內地解封進一步加快，最近港股有持續上升趨勢，恒指衝上19,000點以上的水平，惟短期內可能出現整固，但12月整體表現應可維持，主要阻力位為兩萬點關。
繼日前出售加拿大業務後，滙豐控股(00005)再表示，研究出售新西蘭業務，以及計劃明年關閉在英國114間分行，將有約百人被解僱。郭表示，消息對滙控股價刺激較短暫，投資者對滙控能否重拾增長步伐有疑慮。他指滙控估值雖便宜，但經營面對困難，除非派息大幅增加，否則仍缺乏催化劑，料50元為阻力區，宜買入收息為主。
小鵬汽車(09868)公布第三季業績勝預期，截至9月底止，股東應佔虧損擴至22.23億人民幣，隔晚美股股價大升47%。然而，郭認為小鵬業績不算突出，再加上行業競爭激烈及宏觀經濟影響下，其供應鏈及產量將面臨挑戰。是次業績表現下，股價會有一定反彈，但是否能挑戰早前高位，郭則建議先維持觀望態度。