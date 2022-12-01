許繹彬：內地多箭齊發振經濟　防疫鬆綁通關料在望

許氏認為，港股無懼美股急跌，主因乃國內為救本土經濟，而作出一系列措施去谷內需，繼上周出手再下調存款準備金，令資金鬆綁；同時，擾攘多年的內房債務問題終露曙光，中央政府對房地產行業供需全面轉向支持與呵護，近月先後連發三箭，以拯救水深火熱中的樓市。「第一支箭」是銀行信貸支持；「第二支箭」為債券融資幫扶；本周再發「第三支箭」，股權融資鬆綁，層層突破。此一連串舉措令市場普遍認為，內地房地產行業將延續「政策落實、信用恢復、預期扭轉、銷售回升」的態勢。此外，人行及銀保監會公布「金融16條」，要求金融機構全面支持房地產行業；必定令國內房地產行業復甦，帶動百業受惠，直接激活國內的資金鏈，亦有助牽引資金投入股市。