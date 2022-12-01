【高盛推介】比亞迪突破200元關　資金積極吸納淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份近日發力急漲，本周二(11月29日)重上180港元水平，周三(11月30日)突破190元水平收市，升約5.2%，周四(1日)繼續上升。早段曾突破200元關口，最高見203.2元，靠近1個月高位，及後升幅收窄。現報195.2元，升約1.9%，本周二至今累計升近13%。

比亞迪宣布與8家經銷商達成合作銷售其新能源汽車及提供售後服務，早前比亞迪亦定下2024年在墨西哥的銷售目標達兩萬至3萬輛。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極趁高吸納淡倉，本周二及本周三共錄得約2,870萬元資金流入，為同期第2多資金流入的個股相關資產。好倉於上周五(11月25日)至本周二共錄得約370萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿3.5倍，中年期、輕微價外。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿4.8倍，低面值、較能控制注碼。

比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿7.3倍，低面值、較能控制注碼。

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