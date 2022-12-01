報告：香港升上全球最貴城市第4位　紐約首次登頂

英國經濟學人智庫(EIU)發表全球生活成本城市排行榜，在烏克蘭戰爭和供應鏈混亂等因素的推動下，全球172個主要城市的生活成本在過去一年中平均飆升8.1%。美國紐約首次位居榜首，與新加坡並列，去年排名第一的以色列特拉維夫則跌落第三位。

至於香港，則由去年的第5位回升至第4位，排名與美國洛杉磯相同；緊隨其後的是瑞士蘇黎世、瑞士日內瓦、美國三藩市、法國巴黎，丹麥哥本哈根及澳洲悉尼同處第10位。

值得留意，中國生活成本最高的6個城市排名均有上升，當中上海進入前20位。敘利亞首都大馬士革及利比亞首都的黎波里是世界上生活成本最低的地方。

EIU全球生活成本主管Upasana Dutt表示，俄烏戰爭、西方對俄羅斯的制裁及中國防疫政策造成了供應鏈問題，加上利率上升和匯率變動，全球掀起了一場生活成本危機，今年的指數中，城市平均物價漲幅是過去20年有紀錄以來最強。

●全球生活成本最高城市排名

1. 新加坡

1. 美國紐約

3. 以色列特拉維夫

4. 香港

4. 美國洛杉磯

6. 瑞士蘇黎世

7. 瑞士日內瓦

8. 美國三藩市

9. 法國巴黎

10. 丹麥哥本哈根

10. 澳洲悉尼