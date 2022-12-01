歐央行官員：投資比特幣猶如賭博　不該合法化

以比特幣為首的加密貨幣過去被形容為一種替代貨幣，而且具有對抗通脹的功能。然而，過去一年高通脹環境下，比特幣卻急跌了75%，令人反思加密貨幣的「真面目」。歐洲央行(ECB)周三(30日)直指，比特幣的升跌往往涉及人為操作，其運作甚至更似賭博，因此不應該被合法化。

第二大加密貨幣交易所FTX無預警下倒閉，之後更衍生一連串醜聞，為一向「敵視」加密貨幣的央行官員，找到更多批評幣圈的理由。ECB表示，比特幣近期的回穩是人為操作的，該幣最終將走上不重要的道路。

該行官員Ulrich Bindseil及Juergen Schaaf指出，比特幣的投資者有強烈的動機來維持這種狂熱。由於比特幣似乎既不適合作為一種支付系統，也不適合作為一種投資形式，因此都不應該被視為是可受監管的對象，也不應該被合法化。

Bindseil直言，監管機構最好將加密貨幣定義為「賭博」，而非投資產品。儘管比特幣可以賺取短期利益，金融業應該警惕於推廣比特幣的長期傷害。

比特幣在2021年11月曾升至6.9萬美元的歷史高位，惟目前於1.7萬美元水平徘徊，即由高位蒸發75%。