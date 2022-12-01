【高盛推介】港交所一個月累升4成　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所近日急漲突破300港元關口收市後，周四(1日)早段繼續上升。早上高開約2.6%後曾突破320元水平，最高見324元，突破3個月高位。現報319元，升約4.2%，以過去1個月計，港交所更累計升40%，顯著跑贏大市。有券商就香港多輪加息後利息收入增加，及投資虧損明年潛在收復失地，料對港交所明年盈利將增長20%，並重申對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁高吸納淡倉，本周二(11月29日)及本周三(11月30日)共錄得約2,190萬元資金流入。好倉於周三獲資金轉向流入。

港交購24524，行使價347.8元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.0倍，貼價、行使價375元以下、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。

港交沽26138，行使價260元，2023年4月6日到期，實際槓桿6.6倍，行使價260元或以上、3個月期以上產品中，槓桿最高。

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