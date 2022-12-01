【高盛推介】港交所一個月累升4成 好淡倉部署
2022年12月01日 12:05
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所近日急漲突破300港元關口收市後，周四(1日)早段繼續上升。早上高開約2.6%後曾突破320元水平，最高見324元，突破3個月高位。現報319元，升約4.2%，以過去1個月計，港交所更累計升40%，顯著跑贏大市。有券商就香港多輪加息後利息收入增加，及投資虧損明年潛在收復失地，料對港交所明年盈利將增長20%，並重申對其「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁高吸納淡倉，本周二(11月29日)及本周三(11月30日)共錄得約2,190萬元資金流入。好倉於周三獲資金轉向流入。
投資者如看好，可留意屬行使價375元以下、1個月期以上認購證中，槓桿最高之一的貼價港交購(24524)。
港交購24524，行使價347.8元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.0倍，貼價、行使價375元以下、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。
投資者如看淡可留意屬行使價260元或以上、3個月期以上認沽證中，槓桿最高的港交沽(26138)。
港交沽26138，行使價260元，2023年4月6日到期，實際槓桿6.6倍，行使價260元或以上、3個月期以上產品中，槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。