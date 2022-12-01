環聯：信用卡貸款需求上升　次季新增宗數增21%

環聯《2022年第三季信貸行業分析報告》顯示，隨着社交距離措施逐漸放寬，以及消費券計劃第二階段發放，香港主要信貸產品類別的活動持續增加。當中信用卡貸款的新增貸款宗數、無抵押循環貸款新增宗數，以及帳戶應繳款項結欠均錄得顯著增長。

屬於最低風險的超優風險級別消費者，在2022年第二季的信用卡新增宗數按年輕微下跌0.8%。新增宗數在屬於較高風險級別的消費者中亦有見上升，當中優良及以下風險級別的按年升幅最高，次級錄得45%升幅、次優級為15%、優良級別為7%。受社交距離措施逐步放寬及經濟活動增加帶動，香港的第三季合計零售業總銷貨價值按年上升1.3%，信用卡應繳款項總結欠在第三季亦見增長。

信用卡貸款的新增貸款宗數在2022年第二季按年增加了21.7%。無抵押私人貸款市場的增長在2022年開始放緩，其新增貸款宗數在2022年第二季僅按年輕微上升0.4%，低於2021年第一季的5.5%按年升幅。然而，新增貸款宗數均較2021年及疫情前水平高，反映私人貸款的需求及供應持續。

與信用卡及其他信貸產品相比，私人貸款的消費者多屬於較高風險級別，當中以優良及以下級別的佔比為高。過去一年，銀行將新增貸款擴大至較高風險級別的消費者，非優良級別消費者在銀行的新增私人貸款宗數比例由2020年第二季的44%增加至2022年第二季的57%。與銀行相比，由財務公司發放的新增私人貸款宗數中，非優良級別消費者穩佔約95%。此外，超過半數(52%)的新增私人貸款由財務公司發放，佔無抵押私人貸款市場的微弱多數。

隨着房地產市場持續調整，物業價格因需求疲弱和加息影響消費者負擔能力而下跌，而按揭貸款作為香港消費者信貸市場第二最普遍被持有之產品，其需求亦見減少。雖然2022年第三季的戶口數量按年增加3.5%，按揭貸款的新增貸款宗數在2022年第二季大幅減少30.2%，與去年同期的14.3%按年增長形成明顯對比。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，從以往記錄可見，按揭貸款的新增貸款宗數放緩能反映消費者的謹慎態度，他們很可能不願意在高通脹、高利息，以及房地產市場前景不明朗的經濟環境下增加長期債務。同時，隨着物業價值進一步下跌，消費者負擔能力可能會有所提高，有機會令有意置業的消費者重新投入市場。

另外，據環聯《第三季消費者脈搏研究報告》，在有意於未來一年申請新貸款的受訪消費者當中，41%計劃申請新私人貸款，可見對該產品的偏好。這有機會是由於在現時通貨膨脹的環境下，消費者對信貸的需求有所增加，以用作支付更昂貴的信用卡結欠，或為購物提供資金。

該報告亦顯示，在就業市場有所改善的支持下，第三季消費者信心變得樂觀，66%受訪者表示他們的家庭財務狀況好於預期或如預期一樣，高於第二季所錄得的60%。這些穩定或有所改善的家庭財務狀況增加了消費者在清繳債務方面的信心，80%受訪者預期能夠全額清繳帳單及貸款，較上一季的78%高。消費者對通脹的憂慮持續，在過去兩季均有95%受訪者表示有一定程度的憂慮。