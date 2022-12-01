景順：內地PMI疲弱或加速放寬防疫政策步伐

受新冠疫情及宏觀經濟放緩影響，中國11月份採購經理指數(PMI)數據不及預期。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，仍然相信只要中國釋出恢復開放的正面信息，市場就不會只着眼短期經濟衰退，而中國新冠肺炎疫情政策是決定短期經濟走向的關鍵因素，PMI數據疲弱，加上近期社會壓力，或會加速內地政府恢復開放的步伐。

他提到，市場觀望中國人民銀行是否會在12月進一步放寬MLF(中期借貸便利)操作及下調貸款市場報價利率(LPR)，相信近期內地下調存款準備金率(RRR)為下調LPR帶來機會。

他指出，對於近期爆發的疫情而言，尚不確定內地政府是否會重新採取更為嚴厲的防疫政策。不過，政策制定者近期宣布一系列放寬疫情限制及貨幣刺激措施。另外，政策制定者領導階層將於年底召開政治局會議及中央經濟工作會議，提出有關明年經濟計劃及方向的指引，市場持觀望態度。

中國11月份官方製造業採購經理指數(PMI)為48，低於盛衰分界線，製造業生產經營景氣水平較上月有所下降，預期為49，前值為49.2；非製造業PMI為46.7，預期為48，前值為48.7。