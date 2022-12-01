歐冠昇：內地家庭財富料逐步轉至資本市場
2022年12月01日 14:38
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歐冠昇
香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇出席活動時表示，內地有大量未開發資金，正尋找投資渠道。隨着內地經濟增長，預期家庭財富將由目前佔比較大的房地產和銀行存款，逐步轉移至資本市場，相信在岸資本市場未來10年內有望增長至逾百萬億美元，而粵港澳大灣區對環球三大趨勢起着舉足輕重的作用，包括中國與海外資本雙向流動的增長、創新發展和新經濟生態圈的成長、環球可持續發展議題。
他提到，大灣區是內地最富有和已發展的地區之一，當地居民每年儲蓄約6,000億美元，擁有近30萬個逾千萬元人民幣資產的高淨值家庭，具備成為大型金融沙盒的合適條件，又相信該區在未來10年會是中國和海外資本雙向流動的主要區域，也會成為全球的財富管理和風險管理中心之一，以及人民幣國際化的試驗場地。
他續指，深圳是創科中心，香港則有世界著名的學府和國際金融市場，形容大灣區具有美國矽谷和華爾街的特點，而深圳、廣州和香港三城市已是全球第二大的科學和科技聚集的區域。香港作為國際金融中心，在促進內地與世界雙向資本流動有獨特作用，亦是大灣區最國際化的城市，能夠為全球投資者提供專業法律服務、金融基礎設施、監管制度和人才儲備，連接內地與世界。
他認為，內地達致「碳中和」道路漫長，需要大量創新科技和資金，大灣區作為創新和金融中心，有助推動淨零排放等可持續性發展。
另外，他提到，港交所一直建立聯繫渠道，早前宣布進一步完善上市制度，令專業技術公司更容易獲得國際資本，同時通過加強互聯互通，鞏固香港作為全球人民幣業務中心的地位。