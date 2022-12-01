歐冠昇：內地家庭財富料逐步轉至資本市場

他提到，大灣區是內地最富有和已發展的地區之一，當地居民每年儲蓄約6,000億美元，擁有近30萬個逾千萬元人民幣資產的高淨值家庭，具備成為大型金融沙盒的合適條件，又相信該區在未來10年會是中國和海外資本雙向流動的主要區域，也會成為全球的財富管理和風險管理中心之一，以及人民幣國際化的試驗場地。

他續指，深圳是創科中心，香港則有世界著名的學府和國際金融市場，形容大灣區具有美國矽谷和華爾街的特點，而深圳、廣州和香港三城市已是全球第二大的科學和科技聚集的區域。香港作為國際金融中心，在促進內地與世界雙向資本流動有獨特作用，亦是大灣區最國際化的城市，能夠為全球投資者提供專業法律服務、金融基礎設施、監管制度和人才儲備，連接內地與世界。

他認為，內地達致「碳中和」道路漫長，需要大量創新科技和資金，大灣區作為創新和金融中心，有助推動淨零排放等可持續性發展。

另外，他提到，港交所一直建立聯繫渠道，早前宣布進一步完善上市制度，令專業技術公司更容​​易獲得國際資本，同時通過加強互聯互通，鞏固香港作為全球人民幣業務中心的地位。