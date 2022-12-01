梁兆基：中港通關無期是香港營商環境大挑戰

香港總商會總裁梁兆基表示，中港兩地未能通關是本港營商環境的大挑戰，雖然明白全面通關有難處，但期望港府與內地就鬆綁出入境限制商討，令香港盡快恢復正常。即使內地有限度放寬人員往來，本港經濟復甦將立竿見影，明年經濟有望回復增長，亦期望香港能夠盡快解決「0+0」問題，否則香港無法處理眾多挑戰。

他又坦言，即使內地部分城市近日放寬防疫限制，但難以預測何時會放寬與香港的通關條件。

梁氏預料，經濟全球化將出現較大倒退，香港過往在全球化的紅利將會慢慢減退，甚至損失。香港的國際總部中心的組成，已慢慢由西轉向東。同時關注香港的國際色彩可能會降低，認為應思考香港角色、定位，而中美關係緊張，或令歐美資金在香港退潮，預計金融市場亦會轉向東方。

他指出，受到防疫措施影響，本港面對人才外流，人才亦不願來港發展。要提升吸引力，短期內或要提出與外國國相等或過之而無不及的條件，才能令人才大量回流，同時期望港府提出長遠的人口政策，應對勞動人口短缺。

另外，他引述商會上月調查顯示，中小企對通脹升溫表示憂慮，若通脹持續，對中小企營運相對不樂觀，期望來年財政預算案有政策幫助中小企。