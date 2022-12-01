m18講場：港交所首辦峰會探討社會及商界合作
2022年12月01日 15:17
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香港交易所(00388)向來創新，據聞周五(2日)將會擺檔，唔通係迎合內近期地興起嘅「地攤經濟」潮流？非也非也！係港交所首度舉辦香港交易所社商創效峰會(HKEX Impact Summit)嘅大日子，探討社會及商業世界點樣合作，創造更多效益之餘，仲畀埋位獲香港交易所社區項目資助計劃撥款嘅社會企業夥伴設置攤位，向參與峰會嘅營商企業展示如何以創新方案回應社會問題，同時推動營商企業參與解決社會問題。
今次峰會內容豐富，唔止擺檔，仲有一系列嘅專題討論，包括「企業公民價值 (Value of Corporate Citizenship)」、「持分者資本主義 (Stakeholder Capitalism) 」、「創造共享價值 (Creation of Shared Values)」等多個時下議題，讓企業與社區能有交流切磋機會。
作為首屆峰會，演講嘉賓陣容亦有睇頭！有逾20名演講者，包括政府代表、企業創變者、社創者等，仲有多間社會企業夥伴，可以話係包羅萬有。睇嚟參與者可以會從中拎到唔少貼士，仲可以加強企業與社區的連繫。咁多節目，睇嚟會好似市集咁熱鬧！
唔講唔知，港交所自2020年成立香港交易所慈善基金，一直透過撥款於不同社區項目及慈善機構，支援香港及以外地區需要幫助的群體。截至 2022 年 11 月 30 日，總共籌得超過3億港元善款，支持超過 60 個項目，本港受惠人士至少 43 萬名。港交所一直為「連繫市場及社區」而努力，實踐回饋社區的承諾，唔單止出錢，仲出心出力。做咁多嘢，ESG(環境、社會及管治)仲唔拎100分？