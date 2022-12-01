m18講場：港交所首辦峰會探討社會及商界合作

今次峰會內容豐富，唔止擺檔，仲有一系列嘅專題討論，包括「企業公民價值 (Value of Corporate Citizenship)」、「持分者資本主義 (Stakeholder Capitalism) 」、「創造共享價值 (Creation of Shared Values)」等多個時下議題，讓企業與社區能有交流切磋機會。

作為首屆峰會，演講嘉賓陣容亦有睇頭！有逾20名演講者，包括政府代表、企業創變者、社創者等，仲有多間社會企業夥伴，可以話係包羅萬有。睇嚟參與者可以會從中拎到唔少貼士，仲可以加強企業與社區的連繫。咁多節目，睇嚟會好似市集咁熱鬧！

唔講唔知，港交所自2020年成立香港交易所慈善基金，一直透過撥款於不同社區項目及慈善機構，支援香港及以外地區需要幫助的群體。截至 2022 年 11 月 30 日，總共籌得超過3億港元善款，支持超過 60 個項目，本港受惠人士至少 43 萬名。港交所一直為「連繫市場及社區」而努力，實踐回饋社區的承諾，唔單止出錢，仲出心出力。做咁多嘢，ESG(環境、社會及管治)仲唔拎100分？