m18講場：港交所首辦峰會探討社會及商界合作

今次峰會內容豐富,唔止擺檔,仲有一系列嘅專題討論,包括「企業公民價值 (Value of Corporate Citizenship)」、「持分者資本主義 (Stakeholder Capitalism) 」、「創造共享價值 (Creation of Shared Values)」等多個時下議題,讓企業與社區能有交流切磋機會。

作為首屆峰會,演講嘉賓陣容亦有睇頭!有逾20名演講者,包括政府代表、企業創變者、社創者等,仲有多間社會企業夥伴,可以話係包羅萬有。睇嚟參與者可以會從中拎到唔少貼士,仲可以加強企業與社區的連繫。咁多節目,睇嚟會好似市集咁熱鬧!

唔講唔知,港交所自2020年成立香港交易所慈善基金,一直透過撥款於不同社區項目及慈善機構,支援香港及以外地區需要幫助的群體。截至 2022 年 11 月 30 日,總共籌得超過3億港元善款,支持超過 60 個項目,本港受惠人士至少 43 萬名。港交所一直為「連繫市場及社區」而努力,實踐回饋社區的承諾,唔單止出錢,仲出心出力。做咁多嘢,ESG(環境、社會及管治)仲唔拎100分?