道期偏軟 美匯指數企105水平
2022年12月01日 16:11
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●美匯指數報105.7；港匯見7.870；離岸人民幣(CNH)報7.0705；美元兌日圓報136.51；歐元企1.0412，英鎊處1.2088。金價報1,775美元。布油報86.49美元，紐油報80.08美元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨跌29點。
●市後關注點
21:30 美國11月19日當周持續申請失業救濟人數
21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
21:30 美國10月個人消費開支(PCE)物價指數
23:00 美國11月建築開支
23:00 美國11月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報18,736點，升139點或0.75%；國企指數收報6,384點，升10點或0.16%；科技指數收報3,839點，升41點或1.08%。主板成交1,985億港元。https://bit.ly/3ufOcOU
-傳滙豐冀精簡業務，正審查新西蘭零售銀行業務。
-吉汽附屬極氪11月汽車交付量按年升447%。
-大和大削力勁目標價及評級。
-大摩調升阿里健康目標價至6元。
-小鵬汽車曾飆逾3成，CEO：公司深入推進變革。
-瑞信料貝殼短期前景仍具挑戰。
●滬綜指收升14點，釀酒股漲近3%，鋼鐵股升1.4%，地產股升0.6%。https://bit.ly/3Vl6xpC
●中國經濟：
-景順：內地PMI疲弱或加速放寬防疫政策步伐。
-財政部共增發50億人幣國債，12月7日投標。
-內地11月財新製造業PMI報49.4，勝預期。
-商務部：首10月內地服務進出口總額按年升17.2%。
●歐冠昇：內地家庭財富料逐步轉至資本市場。
●全球上半年實際薪資下降0.9%，金融海嘯以來首見。
●報告：香港升上全球最貴城市第4位，紐約首次登頂。
●香港經濟：
-瑞聯銀行：下調今年香港經濟預測至負增長2.8%。
-瑞聯銀行：金管局有足夠資金支持聯繫匯率。
-環聯：信用卡貸款需求上升，次季新增宗數增21%。
-梁兆基：中港通關無期是香港營商環境大挑戰。
●澳門11月賭收入29.99億澳門元，按年跌逾55%。
●鮑威爾暗示聯儲局最快本月放慢加息步伐。