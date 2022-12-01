【產經直播】鮑爺放鴿 迎來聖誕月升市？
2022年12月01日 16:37
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美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，暗示最快在12月放慢加息步伐，刺激隔晚美股急升，美股終於「飲得杯落」？另外偏鴿言論亦令美匯指數下滑，現貨黃金在亞洲時段向上，金價嚟緊又點睇？
港股方面，恒指12月首個交易日(1日)跟隨外圍高開461點，即重上萬九點關口，升幅更一度擴大至640點，高見19,237點，惟收於萬九點樓下，報18,736點，升139點，大市成交1,985億元。雖然港股升少一截，但有鮑爺放鴿，加上年尾基金粉飾櫥窗，恒指年底前要升企穩19,000點，甚至見二萬有冇難度？
滙豐控股(00005)據報研究出售新西蘭業務，並關閉英國114家分行，滙控股價偏軟，消息對股份有咩影響？滙控股價由10月低位至今，已累升逾兩成，嚟緊仲有冇力上？
車股急升，小鵬汽車(09868)上季淨虧損按年擴大至23.8億元人民幣，惟小鵬股價不跌反升，一度飆逾33%，收市仍升13%。小鵬CEO指，公司正深入推進組織變革，明年將發布3款新車，而美銀亦上調小鵬目標價，股份前景可期？另方面，吉利汽車(00175)附屬極氪11月汽車交付量按年升逾4.4倍，吉汽股價升2%，股份又可睇好？
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