【產經直播】鮑爺放鴿　迎來聖誕月升市？

美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，暗示最快在12月放慢加息步伐，刺激隔晚美股急升，美股終於「飲得杯落」？另外偏鴿言論亦令美匯指數下滑，現貨黃金在亞洲時段向上，金價嚟緊又點睇？

港股方面，恒指12月首個交易日(1日)跟隨外圍高開461點，即重上萬九點關口，升幅更一度擴大至640點，高見19,237點，惟收於萬九點樓下，報18,736點，升139點，大市成交1,985億元。雖然港股升少一截，但有鮑爺放鴿，加上年尾基金粉飾櫥窗，恒指年底前要升企穩19,000點，甚至見二萬有冇難度？

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