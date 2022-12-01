證監與聯交所合推披露氣候相關資訊的監管框架

香港證監會主席雷添良出席活動時透露，證監會正與香港聯交所合作，為大企業發展出一個披露氣候相關資訊的監管框架，該框架會以國際永續準則委員會(International Sustainability Standards Board，ISSB)所提出的準則為基礎。證監會已就此向本地上市企業、投資者組織與專業組織進行非正式諮詢，以了解投資者對有關監管的期望，以及上市公司在ISSB準則下可能面對的潛在挑戰。

他提到，企業可持續發展會計準則是綠色金融的首要範疇，因有關準則針對投資者獲取氣候相關資訊之需要，該準則亦有助引導企業，將資本投放在可持續經濟的用途上。證監會將就企業可持續發展會計準則制定一個質素保證架構。他提到，不少在港上市公司都以內地為總部，證監會須確保ISSB準則在港被採納的同時，亦能夠在內地實施，而本港證監會亦正就此與中證監密切合作。

此外，雷添良指「漂綠」問題是本港須處理的範疇，因近年很多ESG(環境、社會及管治)相關投資產品面世，但產品的實際可持續程度未必與聲稱一致。證監會已在其官網上載ESG認可基金名單，亦與投資者及教育組織緊密合作，借不同宣傳渠道提高公眾對可持續投資的關注。與此同時，證監會也就ESG基金的管理制定新準則，要求基金經理定期匯報ESG達標之進度，並披露ESG基金投資基制中的氣候相關風險。

在碳市場監管方面，港交所10月下旬推出了國際碳市場平台Core Climate。雷添良認為，平台有助聯繫國際資本與氣候相關產品與機遇，並推動內地與大灣區進一步發展碳市場。