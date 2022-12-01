【遊日注意】美元轉弱非美貨幣反彈　為何日圓仍睇淡？

強美元威脅消退下，日圓和韓圜等眾多非美貨幣如釋重負，其中圓匯續創逾3個月高，每百日圓高見5.7316，單日彈1.32%。也許兌外幣最平的時刻已過，惟日圓和韓圜兌港元今年迄今仍分別累瀉8.14%及15.36%，冬景浪漫的日本和南韓應該仍可期待得到港人的聖誕消費，為經濟注入「強心針」。

日製造業萎縮 內外需求弱

日本經濟基本面確實不強，11月份製造業採購經理指數(PMI)按月跌1.7個百分點至49，為22個月以來首度失守50的盛分界線，原因圓匯急貶令成本上漲，國內外需求俱疲弱，這從新訂單分項指數創逾兩年底、海外訂單分項指數創28個月最大單月跌幅可見，日企稍為樂觀的據報只是日本的疫情。

同樣倚重外需的南韓亦不好過，11月份出口按年急跌14%，即使當中有基數效應高的影響，問題是跌幅依然差過市場預期的11%，跟前一個月跌5.7%相比，更是驚心動魄，還是2020年疫情初期以來首度連跌兩個月，而且能源價格上漲令上月貿易逆差擴至70.1億美元。

南韓央行：經濟下行壓力大

南韓央行行長李昌鏞表示，息口不能比美國低太多，不然資金會流出南韓，問題是經濟下行壓力加大，「我們將調整收緊貨幣政策的速度，試圖讓樓價實現『軟着陸』。」他續稱，南韓本輪加息周期應在3.5厘左右作結(比目前高0.5厘)，為上場後首度就此給出一個數值，又期望中國盡快結束「動態清零」重開國門，「這對我們是天大的幫助。」

不過，聯儲局放風放慢加息，圓匯周四曾升見135.83兌每美元(下同)，漲1.61%；韓圜亦相隔近4個月來首度突破1,300兌每美元，每萬韓圜高見60.21港元，以此計算兩天漲2.18%。

資深外匯評論員陳健豪認為，聯儲局放慢加息已無懸念，惟全球經濟未許樂觀，日圓和韓圜再上機會俱不大，預期前者短期135至142間上落，之後再看淡倉拆倉潮能否令升勢達到130(每百日圓兌港元約6算)。不過，市場應該會傾向押注日圓兌美元貶值，因為日美息差吸引力較大，「就算日本日後因為通脹同成本壓力加番息都唔會加得多，因為日本債務太大……況且我入行以嚟都未見過日本加息，影響好大」。

歐元睇高一線 商品幣樂觀

獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，商品價格已累跌不少，勢令美國通脹繼續回落，聯儲局在12月有較大空間把加息幅度降至半厘，況且明年全球經濟衰退風險上升、商品走勢疲弱，聯儲局之後有機會「放鴿」，本月美匯指數將面對較大調整壓力，108或已是頂位，支持位則為103.35。

非美貨幣當中，歐元兌美元可睇高一線，或見1.08，支持位在1.02，商品貨幣則審慎樂觀，澳元兌美元上望0.69，支持位0.65；紐元兌美元則預計試0.64水平。