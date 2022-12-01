一手成交陷「冰封」 取消交易個案升
2022年12月01日 21:32
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新盤市況陷入「冰封」，交投持續低迷之際，取消交易個案節節上升。據統計，剛過去的11月錄得至少75宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，連續兩個月處於70宗或以上的高位水平，為去年8月後、15個月以來的按月新高。
●啟德跑道區澐璟三房呎價約38,010元
一手市場錄零星成交，由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，踏入12月即錄開齋成交，周四(1日)透過招標沽出6座20樓B室，實用面積784方呎，採三房連儲物室間隔，連同1個車位以2,980萬元成交，呎價約38,010元。上述買家採用靈活付款計劃入市，成交期為720日。資料顯示，該盤自上月中開售至今，累計招標售出14伙，總成交金額逾4.6億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽2伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨日連沽兩伙，共涉1,083.77萬元。其中，E座5樓9室，兩房間隔，實用面積436方呎，以647.09萬元成交，呎價約14,842元。
●市傳油塘朗譽已錄足額認購
保利置業及尚嘉控股旗下油塘朗譽，將於周日(4日)首輪發售128伙，市場消息指，項目至今(1日)累計已錄足額認購。
●屯門青山公路帝御‧星濤開放式戶終止交易
由帝國集團及香港小輪發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，新近錄得終止交易個案。據項目成交紀錄冊，1座18樓20室，實用面積222方呎，開放式間隔，原本於2020年11月以368.6萬元沽出，成交呎價約16,604元，惟交易已於周三(30日)終止。資料顯示，該買家當時採用建築期付款計劃入市。
●沙田大圍站柏傲莊III累計終止交易增至366宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得366宗終止買賣個案，佔成交量846宗約43%，而涉及總成交金額逾56.1億港元。項目新近增添2宗個案，11月累計有56宗。最新個案包括8A座20樓A室，實用面積1,014方呎，四房連工作室間隔，原本於去年6月以2,145.9萬元沽出，當時呎價約21,163元，惟交易已於周三(30日)終止。