一手成交陷「冰封」　取消交易個案升

新盤市況陷入「冰封」，交投持續低迷之際，取消交易個案節節上升。據統計，剛過去的11月錄得至少75宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，連續兩個月處於70宗或以上的高位水平，為去年8月後、15個月以來的按月新高。

●啟德跑道區澐璟三房呎價約38,010元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽2伙

●市傳油塘朗譽已錄足額認購

保利置業及尚嘉控股旗下油塘朗譽，將於周日(4日)首輪發售128伙，市場消息指，項目至今(1日)累計已錄足額認購。

●屯門青山公路帝御‧星濤開放式戶終止交易

由帝國集團及香港小輪發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，新近錄得終止交易個案。據項目成交紀錄冊，1座18樓20室，實用面積222方呎，開放式間隔，原本於2020年11月以368.6萬元沽出，成交呎價約16,604元，惟交易已於周三(30日)終止。資料顯示，該買家當時採用建築期付款計劃入市。

●沙田大圍站柏傲莊III累計終止交易增至366宗