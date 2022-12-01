低價買賣個案增！荔枝角曼克頓山兩房做價見5年低

各區樓價持續尋底，市場連錄低價買賣，荔枝角曼克頓山兩房累減122萬元，以828萬元易手，創5年新低價。屯門上車盤叠茵庭移民盤以400萬元沽出，為屋苑4年做價低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達指出，北角富澤花園富慧閣低層F室，實用面積約738方呎，三房連套房間隔，坐享山景，以1,220萬元易手，呎價約16,531元。原業主於2019年以1,200萬元買入單位，持貨3年帳面僅獲利20萬元，蝕使費離場。

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城11月錄28宗買賣，包括昨日(11月30日)連錄3宗成交，屋苑天星閣低層D室，實用面積約580方呎，兩房間隔，叫價930萬元，減至830萬元成交，呎價約14,310元。原業主於1981年10月購入物業，是次轉售帳面獲利約762.8萬元，物業升值逾11倍。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌南豐新邨11座高層F室，實用面積約391方呎，兩房間隔，原叫價約560萬元，減價至528萬元成交，呎價約13,504元。原業主於2011年5月份以約365萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約163萬元，升值約45%。

●利嘉閣黃銳平表示，紫灣杏花邨1座低層4室，實用面積約473方呎，兩房間隔，成交價542萬元，呎價約11,459元，低市價約5%。原業主2016年以約525萬元購入上址，持貨約6年帳面微賺約6.2萬元，扣除使費虧損離場。

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九龍區

●中原黃惠霞表示，荔枝角曼克頓山6座低層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，今年10月以950萬元放售，累減122萬元或13%，以828萬元易手，創5年新低價，呎價約15,390元。原業主於2008年11月以330.5萬元買入上址，現沽貨帳面獲利497.5萬元，升值1.5倍。

●美聯李志雄指出，牛池灣彩興苑C座高層6室，實用面積約376方呎，獲白居二買家以未補價第二市場價428萬元承接，呎價約11,383元。原業主於2019年5月以307萬元購入單位，持貨逾3年帳面獲利121萬元，升值約39.4%。

●中原王志忠表示，尖沙咀嘉文花園1座中層D室，實用面積約862方呎，兩房連套房間隔，擁內園泳池景，今年9月以2,150萬元連車位放售，累減300萬元，以1,850萬元沽出，呎價約21,462元。原業主於1998年3月以1,052萬元購入單位，現轉手帳面獲利798萬元，單位升值約76%。

●香港置業謝啟源稱，奧運站凱帆軒1座高層C室，實用面積約432方呎，兩房間隔，以1,050萬元放盤，約1年後獲外區客洽詢，議價後減價200萬元或約19%，以850萬元易手，呎價約19,676元，新買家為首置客。

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新界區

●中原杜文俊表示，沙田中心廣寧大廈高層H室，實用面積約292方呎，原則兩房改為一房間隔，早於2020年尾放售，當時開價約570萬元，放盤約2年時間，累減140萬元，以430萬元易手，呎價約14,726元，做價回到約2017年水平。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑F座中層4室，實用面積約510方呎，兩房間隔，原叫價585萬元，放盤7個月，減價11.5%，未補價第二市場成交價518萬元，呎價約10,157元。原業主於2007年6月以125.2萬元入市，現帳面獲利392.8萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山11月錄約82宗成交，對比10月增約12.3%，其中海典灣上月錄約3宗成交，屋苑1座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價約690萬元，減價85萬元，以605萬元易手，呎價約12,927元。原業主於2014年以460萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約145萬元，升值約31.5%。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山銀湖‧天峰7座中層A室，實用面積約999方呎，三房間隔，放盤2個月，叫價1,400萬元，累減130萬元，以1,270萬元成交，減幅9.3%，呎價約12,713元。原業主於2009年6月購入上址，當時作價720萬元，是次轉售帳面獲利550萬元。

●中原梁建禮稱，大埔白石角逸瓏灣11月錄4宗成交，屋苑低座9座中層A室，實用面積約737方呎，三房連套房間隔，開價約920萬元，以902萬元易手，呎價約12,239元。原業主於2018年以760萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利142萬元，升值約18.7%。

●美聯楊浩然稱，大埔新峰花園11座低層F室，實用面積約513方呎，兩房間隔，享泳池內園景，原業主換樓開價630萬元，終以600萬元成交，呎價約11,696元。原業主於2016年以455萬元購入物業，持貨逾6年帳面獲利145萬元，物業升值約32%。

●中原曾日昇稱，葵涌居屋寧峰苑A座低層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二場放盤叫價460萬元，獲白居二買家以443.8萬元成交，呎價約8,771元，減幅約3.5%。原業主於2001年以98.12萬元購入單位，現帳面獲利345.68萬元，升值約3.5倍。

●祥益古文彬稱，屯門叠茵庭2座中層D室，實用面積約389方呎，原業主移民放售，終減價50萬元，以400萬元售出，為屋苑4年新低價，呎價約10,283元。

●中原羅偉蓮指出，元朗錦綉花園11月錄約14宗成交，最新錄得M段4街單號屋，實用面積約950方呎，7月份開價約1,280萬元，累減220萬元，以1,060萬元沽出，呎價約11,158元。原業主於1997年以540萬元買入上址，持貨約25年帳面獲利約520萬元，單位升值約96%。

●美聯徐君寶表示，元朗公屋朗屏邨畫屏樓中高層21室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以310萬元未補價第二市場價成交，買家為白居二人士，呎價約6,327元。

●美聯馮根明稱，元朗翹翠峰2座中高層D室，實用面積約526方呎，兩房連套房間隔，原開價680萬元，議價72.5萬元，以607.5萬元成交，呎價約11,549元。原業主於2009年以209.5萬元購入，持貨13年帳面獲利約398萬元，物業升值近2倍。

●中原柯勇表示，將軍澳區上月全月錄263宗成交，按月急升39%，創7個月新高，其中維景灣畔錄12宗交投，屋苑9座中層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以720萬元成交，呎價約14,458元。原業主於2001年4月以226萬元買入單位，持貨達21年帳面大幅獲利494萬元，升值近2.2倍。

●中原黃仕斌表示，將軍澳日出康城首都3座右翼中層B室，實用面積約519方呎，兩房間隔享園景，開價850萬元，大減240萬元或約28%，成交價約610萬元，做價時光倒流回到2017年，呎價約11,753元。原業主於2014年12月以460萬元買入單位，持貨近8年帳面獲利150萬元，升值約33%。

●美聯梁傑指出，將軍澳天晉1座低層D室，實用面積約534方呎，兩房間隔，新買家帶票睇樓，議價約40萬元後，以892萬元承接單位，呎價約16,704元。原業主於2015年2月以640萬元購入單位，持貨超過7年帳面獲利252萬元，升值約39%

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳顯明苑低層5室，實用面積約545方呎，兩房間隔望開揚山景，去年5月放盤叫價460萬元，累減130萬元或約28.3%，獲區外白居二買家以330萬元承接，呎價約6,055元。

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