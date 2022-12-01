美股個別發展　藍籌Salesforce績後挫9%

美股周三因聯儲局主席鮑威爾「放鴿」而大漲，周四早段卻未能延續升勢，道指跌35點，至34,553點；標指升14點，至4,094點；以科技股為主的納指升37點，至11,505點。港股夜期則報18,820點，升24點，高水84點。

對聯儲局放緩加息步伐的憧憬，刺激大量投機者入市，期權市場成交亦異常活躍。芝加哥期權交易所數據顯示，標指認購期權成交量周三達138.8萬張，為今年以來單日成交前10名。往績亦顯示，美股在12月上漲的機會較大，自1896年以來，道指於本月錄得升幅的機率為71%，平均全月升1.4%。

大市氣氛回暖，新股市場仍偏淡。納克達斯行政總裁Adena Friedman表示，預計明年上半年新股集資活動仍會較淡靜，但下半年有望回升，目前有約200家企業打算在納市招股，略低於去年的250至300家。

企業消息方面，道指藍籌股、客戶關係管理軟件公司Salesforce公布，截至10月底止一季收入按年升14.19%至78.37億美元，按固定匯率計升幅更達19%，期內非公認會計準則(non-GAAP)經調整純利為13.98億美元，按年升9.81%。

展望明年1月底止本季度，收入將介乎79.32億至80.32億美元，相當於按年增長8至10%，遜預期。同時，該企突然宣布聯席行政總裁Bret Taylor辭任，聯合創始人兼行政總裁Marc Benioff將獨攬大權，股價周四早段曾跌9.12%。

股神巴菲特的「愛股」、雲端服務公司Snowflake同樣公布了截至10月底止季績，收入按年升66.55%至5.57億美元，惟股東應佔虧損按年擴大29.75%至兩億美元，主因營業開支按年大增54.29%至5.72億美元，股價周四曾升4.05%。

另外，通用電氣(GE)敲定分拆醫療健康部門，旗下GE醫療集團(GE Healthcare)將以約310億美元估值獨立上市，新股將在納斯達克交易，股票代碼「GEHC」，每持有3股GE可獲派一股GEHC，分拆行動將於明年1月3日收市後進行。GE股價升0.5%。