東方日報B1：美最快本月放慢加息

美國聯儲局最重視的通脹指標─個人消費開支(PCE)物價指數，10月份一如預期按年升6%，漲幅較前一個月回落0.3個百分點，並創今年新低，反映通脹有所降溫。聯儲局主席鮑威爾對通脹回落似乎把握不大，惟也明言最快本月起放慢加息步伐，市場相信這一度刺激股市做好的「鴿」派言論與最近通脹壓力減緩、經濟環境急劇惡化有莫大關係。

鮑威爾於當地時間周三的一場講話中明確提到︰「放慢加息速度的時機可能最快會在12月議息會議上出現」，惟同時稱「需要更多的證據來證明通脹確實回落。」他又指出，通脹的發展路徑仍然高度不確定，儘管過去一年貨幣政策收緊，經濟增長放緩，但沒有看到在物價升溫放緩方面的明顯進展。

除了明言放緩加息外，他的言論似乎也只能算「中規中矩」，也未有解答最終利率還要升到多高，高利率環境要維持多久等關鍵問題。不過，若結合近期的經濟數據表現、聯儲局的調查結果及勞動力市場情況來看，不難看到經濟已明顯降溫，有條件放緩加息。

PCE物價指數10月按月升0.3%，跟前一個月持平，沒有如市場預期升0.5%，撇除食品及能源的核心PCE物價按年升5%，比9月低0.2個百分點。另10月個人收入按月升0.7%，勝市場預期及前一個月，個人消費開支則按月升0.8%，反映居民消費能力仍然穩健。另外，11月ISM製造業採購經理指數(PMI)報49點，跌穿牛熊分界線。

聯儲局針對區域經濟研究的《褐皮書》報告亦顯示，12個轄區中，有半數認為經濟活動平穩或微跌，整體而言通脹料持平或進一步放緩。報告又指出，已經有更多企業擔心2023年經濟會出現衰退，而上一次報告完全未有提及衰退的可能。勞工部則公布，上周首次申領失業救濟人數為22.5萬，少過預期，惟截至前周持續申領人數則為160.8萬，多過預期。

一眾主要央行遏通脹其實是犧牲總需求，因此大公司裁員消息陸續有來，其中美國送餐平台DoorDash擬裁員約1,250人或6%，直言目前業務增長已從疫情期間的高峰逐漸放緩，如不出手，營運成本將繼續超過銷售增長。瑞典快速時尚品牌H&M亦將啟動一項成本削減計劃，在全球裁員約1,500人，預計未來每年可節省約20億元瑞典克朗(約14.9億港元)。

經濟環境惡化，打工仔就算勉強保住飯碗，也難免要凍薪甚至減薪；即使僥倖獲加人工，加幅也明顯跑輸通脹。國際勞工組織(ILO)表示，今年通脹維持高企，令上半年全球實質薪酬下降了0.9%，是2008年以來首次出現薪酬負增長，令脆弱的經濟復甦雪上加霜。

ILO預計，今年底全球通脹率將升至8.8%；2023年及2024年仍分別高企6.5%及4.1%。ILO總幹事表示，若各國政府不出手，實質薪酬走勢可能繼續惡化，危及經濟和就業復甦，加劇不平等及社會動盪。

不過，通脹始終相對高企，各國央行難有放水空間。貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博預計，明年美國的聯邦基金利率將升至5厘，並維持至年底，即使經濟感受到痛楚也不會減息，而這亦在聯儲局計劃之中。他又認為，明年歐洲將陷入衰退，美國經濟則為零增長，整體而言看淡發達市場。