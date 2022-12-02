亞洲多地受陸沉威脅　經濟衰退更嚴峻...

經濟隨地面沉淪 亞洲衰退隱憂+1

外媒報道，全球暖化、氣候異常令海平面上升，而亞洲有約12億人口面臨洪災氾濫等威脅，令因通脹、疫情而增長放緩的亞洲經濟，恐再向下沉淪。

報道指出，今年10月泰國剛經歷百年一遇洪災，衝擊曼谷北方工業區，令美國、日本等國際汽車大廠的零件、電器產能受到衝擊，國際遊客亦當地旅遊卻步。

此外，巴基斯坦6月中亦出現洪災，大片國土遭淹沒，受災達3,300萬人。印度、中國、孟加拉今年亦有相同問題，更有多人因而喪生。

世界銀行指，印尼首都雅加達逾6成土地在海平面以下，若不採取措施，到2025年，該市北部面積將處於海平面4至5米以下。

美國羅德島大學研究所副教授Matt Wei稱，近年亞洲各地發生大水災非偶然，皆因全球暖化、過度抽取地下水、開採河砂等，海平面以每年平均2毫米上升，地面下沉速度快近20倍，愈是政局不穩的低收入國家，在水災面前愈脆弱。

世界氣象組織(WMO)統計，2010至2019年全球與洪水、暴雨相關災害損失金額達1.381萬億美元，較2000至2009年間增近5成。