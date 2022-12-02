歐央行：比特幣不應合法化

加密貨幣的價值一直備受爭議，加上爆出加密貨幣交易所FTX風波，「幣圈」迎來寒冬。有歐洲央行官員認為，加密貨幣不能充當支付系統，又不屬投資品，無法適用在兩者的監管條例，無法合法化。

加強監管加密貨幣的呼聲漸高之際，歐洲央行官員Ulrich Bindseil和Jurgen Schaaf在共同撰寫的一篇網誌中直言，建立比特幣本是用作克服現有貨幣和金融系統存在的問題，惟「真實的比特幣交易繁複、慢且貴」，故在真實世界的合法交易上鮮有被採用，暗示它不適合用作支付系統。

文中又指，儘管2010年代中期比特幣的市場估值急升，但並不適合作投資，因它不似房地產和股票般能製造現金流或股息，又不能如大宗商品或黃金般提供生產用途或社會效益，其市場估值純粹來自投機。

他們認為，愈來愈多投資者建議將加密貨幣合法化，加入監管，這有時會予人加密貨幣只是另一種資產類別的錯覺。不過，他們不全然否定加密貨幣中所需的區塊鏈等技術價值，是「具很高的轉型潛力」，惟目前對社會提供的價值有限。

要數加密貨幣可能帶來的風險，FTX平台創始人Sam Bankman-Fried應感受深刻。他周三以線上形式出席公開活動時告誡投資者，日後在選擇交易平台時，需注意平台是否具足夠償付能力和資金，強調自己非刻意欺詐，而營運時忽視了風險管理和顧客保障。

事實上，市場上對加密貨幣依舊存在不同看法。全球最大資產管理公司貝萊德行政總裁芬克相信，未來很多加密貨幣相關企業將不再存在，又透露曾通過其管理的基金向FTX投資2,400萬美元，FTX或許涉及不當行為，但加密貨幣背後的技術對未來的投資工具發展仍然相當重要。

的確，「幣圈」正迎來一輪汰弱留強，虛幣交易所Kraken宣布，將在全球裁減1,100名人手，佔總人數約30%，以應對宏觀經濟和地緣政治因素對金融市場的負面影響。

耶倫：充分監管加密幣

美國財長耶倫認為，由始至終對加密貨幣抱懷疑態度，幸好FTX事件未波及銀行業，又稱加密貨幣行業需充分監管，以確保客戶資產得到保護，避免再出現FTX同類事件。