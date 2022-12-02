息魔來襲樓價受壓　澳洲連跌7個月　紐國單月挫2.9%

「息魔」對樓市的威脅可調無遠弗屆。澳洲和新西蘭住宅價格在10月時經已較一年前便宜，上月更繼續下行。房地產研究公司CoreLogic數據顯示，11月全澳洲樓價中位數已經跌至71.44萬澳元(約378.62萬港元)，連續7個月下跌，按月跌幅擴大了一個百分點，按年跌幅則為3.2%。

本次跌價由二線城市布里斯本和霍巴特領跌，跌幅俱為2%，首都坎培拉跌1.2%；至於香港人熟悉的大城市悉尼和墨爾本，分別跌1.3和0.8%。

上述研究公司的主管歐文表示，悉尼樓價跌幅較3個月前，整整收窄了一個百分點，而墨爾本亦較7月時的挫1.5%跌幅收窄近半。不過，主要城市樓價跌幅收窄，不代表樓市復甦，只是加息的衝擊正在消退而已；另外也因為樓價連跌多月，令不少賣家封盤，供應減少，使價跌幅放緩。至於真正的考驗還看明年，因為不少之前取得固定按息供樓的人士，明年開始按息會陸續升至5到6厘。

新西蘭11月住宅樓價按年跌2.9%，創13年以來最大按年跌幅。分析員指出，新西蘭面對加息的情況較澳洲嚴峻，上周的加息幅度達0.75厘，令官方現金利率升至4.25厘，並且為了要通脹返回央行所訂的目標1至3%，明年利率將或升至5.5厘。

新西蘭央行並預期，明年經濟將出現收縮，而且按揭利率上升，將會令買樓意欲減少。當地按息在過去18個月已漲逾一倍至逾6厘，明年部分仍在供樓的業主，或要面對8厘的按息。