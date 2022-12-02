溫灼培：人民幣料長線重拾升軌

德國總理紹爾茨於11月21日在一個經濟論壇上指，歐洲和北美國家能夠享受世界上最好經濟──「穩定增長、低通脹和高就業率」的美好時光已經一去不復返。相反，他感嘆說，世界正在日益變得多極化，並發生了根本性的結構改變。

紹爾茨特別提到現今不少亞洲國家已產生出大量擁龐大購買力的中產階層，並成為一個不可忽視的市場。紹爾茨作為歐洲龍頭國德國的領導人，他的說話相信有一定分量，也解釋了為何他上任不足一年，已3度訪問亞洲並包括中國的原因。

亞洲各國或棄美元交易

假使紹爾茨的預測正確，未來全球經濟發展焦點在亞洲，而中國又是區內最大經濟體，幾可肯定中國將是最受惠國家。還有一點值得關注，於11月中在曼谷舉行的亞太經濟合作組織(APEC)領導人會議，美國總統拜登竟然缺席，只派出副總統賀錦麗出席。在中美全球影響力競爭此消彼長情況下，拜登竟缺席如此重要舞台，或許意味拜登也感到美國已輸掉了對亞太地區的影響力。

當亞太區與中國貿易往來愈來愈頻繁，為降交易成本，不排除他們會逐步改以人民幣交易而捨棄美元。假使這情況真的出現，可以想像人民幣兌每美元匯價將會一步步轉強。待明年初美國加息周期告一段落，料將是人民幣重拾升軌時刻，預期人民幣於7.3兌一美元有強力支持，長遠看好。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培