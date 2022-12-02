鄧聲興：「三箭齊發」望化解內房危機

繼中國人民銀行與中國銀保監會從「信貸」、「債券」放出救地產「第二支箭」及「金融16條」後，再由中國證監會經「股權」渠道發射「第三支箭」。

11月23日，人行、中銀保監正式發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，簡稱「金融16條」。針對式支持民營房企發債融資，並強調「對於新發放的配套融資形成不良貸款，相關機構和人員已盡職的，可予免責」，變相鼓勵金融機構借錢給民企。

龍頭房企最為受惠

11月28日，資本市場涉房政策又一次迎來重大變化，中證監射出「第三支箭」，公布5項優化措施：一是恢復涉房上市公司併購重組及配套融資；二是恢復上市房企和涉房上市公司再融資；三是調整完善房地產企業境外市場上市政策；四是進一步發揮不動產投資信託基金(REITs)活化房企存量資產作用；五是積極發揮私募股權投資基金作用。中證監調整優化5項措施，在不會直接增加房企的負債規模同時，也依然可以為房企融資提供充足的渠道。

行業集中度勢提升

內地政府三箭齊發，從最上游的着力信貸融資，到中游穩健房企獲得巨額貸款，最後在下游對陷困房企進行股權融資，可望真正從根本上化解危機，救活整個內房行業，充分説明「救市先救企」的道理，為房企後續融資等創造好的空間和機會。

惟值得注意的是，三箭仍是「救活不救死」，對頭部央企國企或受益最大，而一些水深火熱的高負債及規模偏小的房企未能從政策中獲益，未來房地產行業的集中度或會進一步上升。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)