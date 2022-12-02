道指跌194點　金價升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至104.73；港匯見7.7795；離岸人民幣(CNH)報7.0356；美元兌日圓處135.19；歐元報1.0526，英鎊報1.2257。金價處1,802.32美元。布油報87.16美元，紐油報81.35美元。比特幣跌1.2%，報1.69萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收報34,395點，跌194點或0.56%；標指收報4,076點，跌3點或0.08%；納指收報11,482點，升14點或0.13%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報18,748點，升12點。

●即月恒生指數夜期收報18,868點，升72點，高水132點，成交18,628張。

●紐約期油收報每桶81.22美元，升0.83%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.88美元，升0.14%。

●紐約期金收報每安士1,815.2美元，升55.3美元或3.14%。

●英國富時100指數收報7,558點，跌14點或0.19%；德國DAX指數收報14,490點，升93點或0.65%；法國CAC指數收報6,753點，升15點或0.23%。

●美國11月ISM製造業PMI報49點，逾兩年來首陷萎縮。

●美國10月PCE物價升6%，較9月回落0.3個百分點。

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