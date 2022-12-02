李偉傑：貝殼經營指標亮眼　「一體兩翼」戰略具協同效應

貝殼經營指標亮眼，經營狀況明顯向好，高盛亦對公司予以「買入」評級並上調目標價，指公司第三季業績強勁，推動市場份額和盈利能力提升，反映公司的執行力和營運能力。

儘管宏觀存在不明朗因素，貝殼透過銷售團隊及業務及成本結構優化，推動第三季度集團經營效率及盈利能力明顯提升。在基本面方面，貝殼以「一體兩翼」全面向高質量發展，「一體」即二手房和新房交易服務業務，「兩翼」分別為家裝家居及租賃業務，而「一體兩翼」產生巨大協同效應，帶動交叉銷售大幅增長。

其中，家裝家居的淨收入於2022年第三季度為18億元，而去年同期為6,000萬元，主要由於公司完成收購提供綜合性服務的中國家裝企業聖都家居裝飾有限公司，且其財務業績於第二季度開始合併入帳，以及家裝家居業務總交易額錄得良好增長。新興業務及其他的淨收入由2021年同期的5.5億元，增加45.8%至2022年第三季度的8.01億元，主要由於輕託管租賃服務的淨收入增加，金融服務淨收入減少抵銷了部分增幅。

值得一提的是，三季度貝殼在費用上優化上卓見成效。非通用會計準則下，總費用按年下降35.6%至27億元，其中包括1.95億元的壞帳沖回。筆者相信，踏入第四季及2023年，隨着內地政策支持內地房企融資及見成效，疫情防控措施不斷優化、需求溫和修復的同時，貝殼經營槓桿將發揮更大效用。

宏觀上，內地房地產行業利好政策陸續放出，三箭齊發，相信踏入第四季保交樓措施或有較顯著成效，從而增加居民未來買樓信心，為新樓市場銷售帶來逆轉，見底反彈。在內房企業銷售回升的利好因素下，作為房地產交易服務平台龍頭企業的貝殼自必受惠，刺激其交易額及盈利正面提升，憧憬股價可跟隨整體政策再度向上。中線部署可在42港元吸納，短線目標48港元，中長線有機會再度挑戰54港元，防守位置在38港元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)