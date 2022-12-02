姚浩然：港股萬九關有阻力　零售股可吼呢一類...

美國11月製造業活動兩年多以來首次萎縮，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，數據反映美國的經濟增長有待考驗，預期港股周五(2日)較大機會在窄幅上落，因為市場觀望今晚美國公布的非農就業數據。然而，之前公布的「小非農」數據偏弱，他預計非農就業數據可能會較差。他又指，恒指升上19,000點明顯遇上阻力，18,300點是重要支持，守得住便有條件再向上試19,500點。他相信，12月不會有太多利淡的消息，而且市場會繼續炒作並陸放緩加息步伐，令市場有上升動力。