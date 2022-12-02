姚浩然：港股萬九關有阻力 零售股可吼呢一類...
2022年12月02日 10:46
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美國11月製造業活動兩年多以來首次萎縮，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，數據反映美國的經濟增長有待考驗，預期港股周五(2日)較大機會在窄幅上落，因為市場觀望今晚美國公布的非農就業數據。然而，之前公布的「小非農」數據偏弱，他預計非農就業數據可能會較差。他又指，恒指升上19,000點明顯遇上阻力，18,300點是重要支持，守得住便有條件再向上試19,500點。他相信，12月不會有太多利淡的消息，而且市場會繼續炒作並陸放緩加息步伐，令市場有上升動力。
本港零售銷售連升兩個月，10月按年上升3.9%至319億港元，好過市場預期。姚認為，零售業並沒有想像中差，零售股亦蠢蠢欲動，可以留意一些黃金相關的零售股份，例如周大福(01929)及六福(00590)，因為美元明顯轉弱，金價短期有機會向上，對金股有利，金行的利潤亦會有提高。他指出，六福的技術走勢頗佳，大約18元左右可以吸納，上望衝破20元，挑戰22元關。
理想汽車(02015)11月共交付新車1.5萬輛，創單月最高交付紀錄，按年增11.5%；累計交付量為23.6萬輛。另外，小鵬汽車(09868)11月交付量5,811輛，按年銳減63%。姚表示，整體內地新能源車銷售不俗，當中比亞迪股份(01211)表現較強勁。他提醒投資者在中長線方面，要留意汽車製造商會否有減價壓力，影響盈利；至於短線投資，則可以留意中央會否推出不同扶持措施，支持股價。姚認為，新能源車股可首選小鵬及理想，但小鵬股價已累積一定升幅，不宜高追。另外，傳統車股可吼長城汽車(02333)及吉利汽車(00175)，但要嚴守止蝕。