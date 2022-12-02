【高盛推介】資金高位部署科技股淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(1日)微跌約0.4%，周五(2日)早段逆市反彈，更曾突破170港元水平。現報167.9元，升約3%。早前美團公布今年第3季業績，及後有券商指期內核心盈利超出預期，料今年淨利潤可達19億元人民幣，並維持「買入」評級，目標價216元。

阿里巴巴周四突破80元水平收市，升約3.6%，周五早段繼續上升。現報84.05元，升約1.5%。有報道指阿里擬出售印度食品配送公司Zomato約3%股權，涉資2億美元。此外，騰訊控股周四突破290元水平收市，升約2.5%，周五早段亦繼續上升。現報295.6元，升約0.4%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極趁高吸納淡倉，美團淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,590萬元。阿里及騰訊淡倉於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,940萬及1,180萬元。

美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿5.5倍，低面值。

阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.1倍，輕微價外。

騰訊沽24086，行使價263.8元，2023年3月23日到期，實際槓桿5.9倍，輕微價外、低街貨。

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