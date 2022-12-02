【高盛推介】港交所、滙豐回吐 部署反彈揀...
2022年12月02日 12:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周四(1日)曾高見324港元，突破3個月高位，收市升約2.7%。周五(2日)早段高見319.4元後倒跌，現報310元，跌約2.3%。有券商就香港多輪加息後利息收入增加，及投資虧損明年潛在收復失地，料對港交所明年盈利將增長20%，並重申對其「買入」評級。
滙豐控股周四微升約0.1%，周五持平開市後倒跌，現報46.95元，跌約0.7%。有報道指滙控將在全球辭退約300名資深經理人員以削減開支。此外，另一報道指滙控將於明年4月起關閉在英國114家分行。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於本周三(11月30日)錄得資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於過去3個交易日共錄得約3,330萬元資金流入。
滙控方面，可見近期資金兩邊部署，好倉及淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約960萬及360萬元。
港交購24524，行使價347.8元，2023年2月23日到期，實際槓桿8倍，行使價375元以下、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。
港交購24460，行使價360元，2023年3月27日到期，實際槓桿8.0倍，高槓桿。
投資者如看淡港交所，可留意屬行使價260元或以上、2個月期以上認沽證中，槓桿最高的港交沽(26138)。
港交沽26138，行使價260元，2023年4月6日到期，實際槓桿6.4倍，行使價260元或以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購25501，行使價51.55元，2023年3月15日到期，實際槓桿12.8倍，行使價52元以下、1個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐沽28619，行使價38.95元，2023年4月4日到期，實際槓桿8.9倍，行使價37元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
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