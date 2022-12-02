新例後最多！年內錄477宗新盤終止買賣個案
2022年12月02日 15:29
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經濟下行，股市波動，使部分新盤買家入市部署失預算。據統計，今年迄今主要新盤累積已錄約477宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，不僅超越2021年全年所錄得約465宗，並屬2013年一手銷售新例後的按年新高。
剛過去11月的整體新盤成交累計有約227宗，而同期錄得的取消交易個案有約75宗，連續兩個月處於70宗或以上的高位水平，為去年8月後的一年多按月新高。以樓盤計，11月的同類個案中，佔約75%，即56宗來自新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III。
事實上，該盤自去年7月公布拆卸重建後，至今已錄得366宗終止買賣個案，涉及總成交金額逾56.1億元，最新個案包括8A座20樓A室，實用面積1,014方呎，於去年6月以2,145.9萬元沽出，惟交易已於周三終止。
上月錄得的個案有不少來自主打小型單位的新盤，主要涉及開放式戶。其中，宏安地產(01243)的青衣薈藍，以及益兆集團等的旺角雋薈，兩盤各佔4宗。同時，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列亦錄3宗，包括帝御‧星濤1座18樓20室開放式戶，實用面積222方呎，原於2020年11月以368.6萬元沽。
而上月錄得的個案，有66宗為買家於簽署正式買賣合約後終止交易，佔整體約88%。金額最大個案為新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅，實用面積3,109方呎的Jasmine Avenue 2號別墅，於2019年11月以約5,162.2萬元成交，買家可先住後付。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，近月息口升得又急又快，樓價下跌，市況轉差，加上股市波動，部分實力較弱的新盤買家資金周轉困難，或對後市失去把握，故寧願「壯士斷臂」。