新例後最多！年內錄477宗新盤終止買賣個案

經濟下行，股市波動，使部分新盤買家入市部署失預算。據統計，今年迄今主要新盤累積已錄約477宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，不僅超越2021年全年所錄得約465宗，並屬2013年一手銷售新例後的按年新高。

事實上，該盤自去年7月公布拆卸重建後，至今已錄得366宗終止買賣個案，涉及總成交金額逾56.1億元，最新個案包括8A座20樓A室，實用面積1,014方呎，於去年6月以2,145.9萬元沽出，惟交易已於周三終止。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，近月息口升得又急又快，樓價下跌，市況轉差，加上股市波動，部分實力較弱的新盤買家資金周轉困難，或對後市失去把握，故寧願「壯士斷臂」。